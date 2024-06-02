Атаки окупантів на енергосистему: скільки піде часу на відновлення

Складною ситуація в енергосистемі буде залишатися ще щонайменше два з половиною роки

Під час останніх ударів з боку російських окупантів українська енергосистема зазнала багато серйозних пошкоджень. Через що швидко відновити генерацію буде складно. Про це в інтерв’ю NV повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

«Досить багато було пошкоджень і вчора, і позавчора. І, на жаль, є додаткові пошкодження в енергосистемі, які тактично дуже ускладнили ситуацію. Певні критичні речі будуть усунуті доволі швидко, себто протягом щонайбільше двох-трьох днів ми з режиму аварійних відключень маємо вийти. Але загалом ситуація з генерацією від цього не покращиться. Генерація, на жаль, значно постраждала, і відновити її швидко неможливо», – наголосив Олександр Харченко.

Він також додав, що складною ситуація в енергосистемі буде залишатися ще щонайменше два з половиною роки.

У ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Також окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Крім того, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Пошкодження інфраструктури є також і на Івано-Франківщині.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.