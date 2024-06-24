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В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 20:13 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). О 20:57 було оголошено відбій тривоги.

Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:

В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години фото 1

Нагадаємо, сьогодні зранку, 24 червня, в Одесі було чутно вибухи. Російські війська запустили дві ракети. Перед тим у регіоні було оголошено повітряну тривогу, за даними Труханова, у звʼязку з активністю тактичної авіації у Чорному морі. Унаслідок ранкової атаки російських загарбників на Одесу є влучання по цивільній інфраструктурі, пожежі та постраждалі, які потребують медичної допомоги.

До слова, у ніч на 24 червня на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак поранено 66-річну жінку та зафіксовано значні матеріальні збитки в області.

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Теги: тривога

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