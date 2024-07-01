У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
Громадянам слід пройти в укриття
Станом на 11:38 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою. О 11:56 було оголошено відбій, окрім Полтавської, Харківської та Донецької областей.
Раніше карта повітряних тривог мала такий вигляд:
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.
Як повідомлялося, ракетний удар по Києву 30 червня відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України.
До слова, у неділю, 30 червня, російські загарбники вдарили ракетами по Київській області. Внаслідок атаки постраждало троє осіб, одна з них – дитина.
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