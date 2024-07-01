У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 11:38 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою. О 11:56 було оголошено відбій, окрім Полтавської, Харківської та Донецької областей.

Раніше карта повітряних тривог мала такий вигляд:

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.

Як повідомлялося, ракетний удар по Києву 30 червня відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України.

До слова, у неділю, 30 червня, російські загарбники вдарили ракетами по Київській області. Внаслідок атаки постраждало троє осіб, одна з них – дитина.