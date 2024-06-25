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В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 17:23 по всій території України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють Повітряні сили, тривога була пов'язана зі зльотом МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). О 18:07 тривогу було скасовано

Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:

В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, сьогодні зранку, 25 червня, російські загарбники завдали ударів по Харкову.

За даними інституту вивчення війни, українські сили контратакували і нещодавно відновили деякі тактичні позиції на північний схід від Харкова. На геолокаційних записах, опублікованих 24 червня, показано, як українські сили ведуть вогонь зі стрілецької зброї по російських військах у північно-східному Вовчанську (на північний схід від Харкова), що вказує на те, що українські сили відновили обмежені позиції.

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Теги: тривога

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