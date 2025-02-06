В Україні оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 21:53 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, на Київщині у Дніпрі сапери ДСНС виявили уламки ворожого БпЛА.

До слова, триває 1079-й день повномасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного (одна ракета), 48 авіаційних ударів, скинувши 78 КАБ, та здійснив понад 4400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.