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В Україні оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 21:53 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, на Київщині у Дніпрі сапери ДСНС виявили уламки ворожого БпЛА.

До слова, триває 1079-й день повномасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного (одна ракета), 48 авіаційних ударів, скинувши 78 КАБ, та здійснив понад 4400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Теги: тривога

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