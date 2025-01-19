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У Києві та у низці областей повітряна тривога: яка є загроза

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Києві та у низці областей повітряна тривога: яка є загроза
Тривогу оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння
фото: glavcom.ua

Тривогу в столиці оголосили о 15:54

Удень 19 січня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Її причиною стала загроза балістики. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Тривогу в столиці оголосили о 15:54. В цей момент військові писали про балістику.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!», – ідеться у повідомленні.

Крім того, інформацію про балістику підтвердив і глава КМВА Тимур Ткаченко.

«Тривогу оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння. Знаходьтесь в безпечних місцях до відбою», – написав він.

У Києві та у низці областей повітряна тривога: яка є загроза фото 1

Станом на 16:00, сигнал повітряної тривоги лунав у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Нагадаємо, вдень 19 січня частину України охопила повітряна тривога. Ворог атакував «Шахедами». У Київській області працювала ППО. 

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Теги: військові озброєння тривога Тимур Ткаченко

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