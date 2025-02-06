У Дніпрі під Києвом сапери знешкодили великі уламки безпілотника РФ (фото)

Водолази-сапери на відстані 60 м від берега виявили уламки ворожого безпілотного літального апарата

Підозрілий предмет у воді помітили перехожі й повідомили про знахідку Службу порятунку

На Київщині у Дніпрі сапери ДСНС виявили уламки ворожого БпЛА. Про це повідомляє ДСНС України.

Водолази-сапери на відстані 60 м від берега виявили уламки ворожого безпілотного літального апарата фото: ДСНС України, Facebook

Зазначається, що підозрілий предмет у воді помітили перехожі й повідомили про знахідку Службу порятунку.

«Водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України обстежили акваторію та на відстані 60 м. від берега виявили уламки ворожого безпілотного літального апарата», – йдеться у повідомленні.

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Підозрілий предмет у воді помітили перехожі фото: ДСНС України, Facebook

Залишки безпілотника рятувальники безпечно вилучили та передали для подальшого дослідження.

У ДСНС нагадали, що наближатися до місця падіння уламків збитих цілей і торкатися заборонено. У разі виявлення подібних знахідок варто терміново телефонувати до Служби порятунку за номером «101».

Нагадаємо, у ніч проти 4 лютого та вранці ворожі безпілотники атакували Київ та область, уламки дрона виявили у недобудові в Печерському районі столиці. Вночі 4 лютого у Київській області сили ППО працювали по ворожих дронах.

«Після нічної атаки БпЛА на Київщину у Печерському районі столиці на кількох поверхах 18-ти поверхової недобудови виявлені уламки дрону», – повідомив мер Києва .

Згодом Віталій Кличко повідомив, що в амбулаторії Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Печерського району, поруч з недобудовою, куди впали уламки, пошкоджене одне вікно.