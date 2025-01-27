Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Дніпрі ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Дніпрі ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку
Дрони атакували Дніпро
фото з відкритих джерел

Постраждалих внаслідок атаки немає

У ніч проти 27 січня у Дніпрі прогриміла серія вибухів. Дрони атакували місто, працювала ППО. Внаслідок атаки російських дронів, один з них впав на багатоповерхівку. Про це повідомляє Суспільне.

Повідомляється, що внаслідок атаки безпілотника на останньому поверсі багатоповерхового будинку зайнялась пожежа. Пошкоджено технічний поверх. На місце події прибули екстрені служби. Пожежу загасили рятувальники. Поранених та загиблих, попередньо, немає, повідомили правоохоронці на місці.

«Дуже пощастило, забігли, виламали двері техповерху, за 5-7 хвилин погасили полум'я. Без поранених і загиблих», – повідомили на місці рятувальники.

На верхніх поверхах будинку пошкоджені вікна та двері, поблизу місця влучання пошкоджені автівки уламками та вибуховою хвилею.

У Дніпрі ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку фото 1
У Дніпрі ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку фото 2
У Дніпрі ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку фото 3

Загалом на Дніпропетровщині вночі 27 січня було багато ударних дронів ворога, повітряна тривога тривала кілька годин. Протягом цього часу регіон зазнав атаки численних ударних та імітаційних безпілотників, які Росія запустила із південного напрямку.

Нагадаємо, що у неділю, 26 січня, росіяни продовжили завдавати ударів по території України. Внаслідок атак російської армії по східних та південно-східних регіонах держави є загиблі та поранені, зруйновані десятки житлових будинків.

До слова, триває 1069-й день війни.

Читайте також:

Теги: пожежа росія Дніпро рятувальники місто тривога дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджений газопровід Balticconnector, який з'єднує Фінляндію та Естонію, у Балтійському морі
Підводні активності Росії на Балтиці: сигнал Заходу чи підготовка до нових атак?
27 грудня, 2024, 10:01
У тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів
У тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів
31 грудня, 2024, 01:02
Окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Покровська
Росія змістила увагу з захоплення Покровська на просування до кордонів Дніпропетровщини – ISW
4 сiчня, 09:40
За словами Кірбі, Сполучені Штати зі свого боку докладають зусиль, аби Росія зазнавала збитків
Білий дім: Припинення транзиту газу через Україну – одна з найдорожчих поразок РФ
9 сiчня, 03:52
Проти ночі 11 січня дрони атакували одразу кілька областей РФ
Росіяни поскаржилися на влучання «Шахедів» у два житлові будинки в Тамбовській області
11 сiчня, 02:51
Знайдена військова частина входить до 12 Головного управління (ядерне забезпечення) МО РФ
Партизани виявили секретну частину ядерного управління міноборони РФ на Далекому Сході
12 сiчня, 12:14
Європа може спровокувати глобальну боротьбу за природний газ
Світ готується до глобальної боротьби за газ – Bloomberg
14 сiчня, 10:32
Рятувальник ліквідовує пожежу у будинку
Пожежі у Вінниччині: п'ять загорянь за добу, один загиблий
21 сiчня, 12:50
Російська армія «звільняє» Козачу Локню, руйнуючи її КАБами
Убивають власних громадян: росіяни закидали КАБами село на Курщині
25 сiчня, 18:54

Суспільство

У Дніпрі ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку
У Дніпрі ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку
Історик з Гарварду пояснив, чому більшість українців проти виборів
Історик з Гарварду пояснив, чому більшість українців проти виборів
Речник «Хортиці» пояснив, чому росіяни міняють тактику на Покровському напрямку
Речник «Хортиці» пояснив, чому росіяни міняють тактику на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2025 року
Армія РФ обстріляла східні регіони країни: є загиблі
Армія РФ обстріляла східні регіони країни: є загиблі
Російські війська захопили Велику Новосілку? Відповідь ЗСУ
Російські війська захопили Велику Новосілку? Відповідь ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 січня 2025
15K
Російський лікар помилково відрізав здоровий ріг меніска чемпіонці Європи з гімнастики
13K
Каратист не повернувся в Україну з міжнародних змагань: як він пояснив своє рішення
13K
Як завершиться війна в Україні: The Times назвала чотири сценарії
11K
Скільки людей залишилося в Україні: демограф назвав реальну цифру

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:21
26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:29
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 сiчня, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 сiчня, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
23 сiчня, 03:02

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua