У Дніпрі ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку

Постраждалих внаслідок атаки немає

У ніч проти 27 січня у Дніпрі прогриміла серія вибухів. Дрони атакували місто, працювала ППО. Внаслідок атаки російських дронів, один з них впав на багатоповерхівку. Про це повідомляє Суспільне.

Повідомляється, що внаслідок атаки безпілотника на останньому поверсі багатоповерхового будинку зайнялась пожежа. Пошкоджено технічний поверх. На місце події прибули екстрені служби. Пожежу загасили рятувальники. Поранених та загиблих, попередньо, немає, повідомили правоохоронці на місці.

«Дуже пощастило, забігли, виламали двері техповерху, за 5-7 хвилин погасили полум'я. Без поранених і загиблих», – повідомили на місці рятувальники.

На верхніх поверхах будинку пошкоджені вікна та двері, поблизу місця влучання пошкоджені автівки уламками та вибуховою хвилею.

Загалом на Дніпропетровщині вночі 27 січня було багато ударних дронів ворога, повітряна тривога тривала кілька годин. Протягом цього часу регіон зазнав атаки численних ударних та імітаційних безпілотників, які Росія запустила із південного напрямку.

Нагадаємо, що у неділю, 26 січня, росіяни продовжили завдавати ударів по території України. Внаслідок атак російської армії по східних та південно-східних регіонах держави є загиблі та поранені, зруйновані десятки житлових будинків.

До слова, триває 1069-й день війни.