У столиці після вибухів спалахнула пожежа
У Києві оголошена повітряна тривога
У Києві внаслідок ворожої атаки сталась пожежа. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Займання сталося в Шевченківському районі.
«Нежитлова будівля. Всі підрозділи прямують на місце», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у столиці прогриміла серія гучних вибухів. Окупанти під ранок атакували «Шахедами» та балістикою.
Повітряна тривога досі триває.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
До слова, триває 1060-й день повномасштабної війни.
Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням двох ракет. Крім цього, залучили для ураження 694 дрони-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
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