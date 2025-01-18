Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці після вибухів спалахнула пожежа

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У столиці після вибухів спалахнула пожежа
Попередньо, горить нежитлова будівля
фото з відкритих джерел / ілюстративне

У Києві оголошена повітряна тривога

У Києві внаслідок ворожої атаки сталась пожежа. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Займання сталося в Шевченківському районі.

«Нежитлова будівля. Всі підрозділи прямують на місце», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у столиці прогриміла серія гучних вибухів. Окупанти під ранок атакували «Шахедами» та балістикою.

Повітряна тривога досі триває.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1060-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням двох ракет. Крім цього, залучили для ураження 694 дрони-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Читайте також:

Теги: пожежа вибух окупанти Київ війна безпілотник ракета тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Офіційна карта повітряних тривог ukrainealarm.com
Карта повітряних тривог України онлайн 18 січня 2025
Сьогодні, 06:00
Наслідки влучання ворожого «Шахеда» у столиці
«Шахед» майже влучив в Офіс президента: Безугла розповіла деталі про ранкову атаку
1 сiчня, 18:06
Повітряна тривога в Києві через загрозу балістики тривала понад годину
Повітряна тривога в Києві через загрозу балістики тривала понад годину
Сьогодні, 07:09
3 січня, ворог здійснив обстріл території Київської області
Рятувальники ліквідували наслідки атаки «Шахедів» на Київщині
3 сiчня, 08:11
42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені
Окупанти вночі запустили по Україні понад 100 «Шахедів»: які області постраждали
5 сiчня, 09:28
Лисак: То була одна з найважчих рятувальних операцій, яку надзвичайники завершили у рекордно короткі строки. То був справжній іспит на професійність для екстрених служб
Ракета забрала 46 життів. Дніпро вшановує загиблих від російського удару два роки тому
14 сiчня, 10:37
Понад 40 балістичних ракет РФ запустила по Україні
РФ зранку атакувала Україну понад 40 ракетами. Зеленський назвав цілі ворога
15 сiчня, 10:33
На території промислових підприємств у Тульській області спалахнули пожежі
Дрони вчергове атакували Тульську область
Сьогодні, 04:17
Головні новини ночі проти 18 січня
Атака дронів на Тульську та Калузьку області, нове посольство у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:06

Новини

У Києві 18-19 січня пройдуть сільськогосподарські ярмарки: адреси
У Києві 18-19 січня пройдуть сільськогосподарські ярмарки: адреси
Частина киян може залишитись без води: під час атаки пошкоджено трубопровід (відео)
Частина киян може залишитись без води: під час атаки пошкоджено трубопровід (відео)
Під час атаки на Київ пошкоджено одну зі станцій метро
Під час атаки на Київ пошкоджено одну зі станцій метро
Ранкова атака на Київ: є загиблі
Ранкова атака на Київ: є загиблі
У столиці після вибухів спалахнула пожежа
У столиці після вибухів спалахнула пожежа
У Києві прогриміла серія гучних вибухів
У Києві прогриміла серія гучних вибухів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 січня 2025
29K
Трамп переніс інавгурацію в Капітолій через погоду
26K
Міняє автівки, як рукавички. Під час війни дружина нового начальника КМВА купила новий BMW
13K
Як 12,5 млн економічно неактивних українців відправити на роботу? Мінекономіки знайшло вихід
9712
Населення однієї з найбільших азійських країн стрімко скоротилося

Новини

Атака дронів на Тульську та Калузьку області, нове посольство у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 січня
Сьогодні, 06:00
В Україні дешевшає популярний овоч через низьку якість
Сьогодні, 05:39
Дрони вчергове атакували Тульську область
Сьогодні, 04:17
На Прикарпатті син під час конфлікту задушив власну матір
Сьогодні, 04:06
У «Резерв+» та «Дії» низка послуг тимчасово недоступна: в чому причина
Сьогодні, 01:23

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua