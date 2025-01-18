У столиці після вибухів спалахнула пожежа

У Києві оголошена повітряна тривога

У Києві внаслідок ворожої атаки сталась пожежа. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Займання сталося в Шевченківському районі.

«Нежитлова будівля. Всі підрозділи прямують на місце», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у столиці прогриміла серія гучних вибухів. Окупанти під ранок атакували «Шахедами» та балістикою.

Повітряна тривога досі триває.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1060-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням двох ракет. Крім цього, залучили для ураження 694 дрони-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.