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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Варто негайно пройти в укриття

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.

«Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога!» – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Карта тривог має такий вигляд: 

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу фото 1

Мешканцям областей, у яких оголошено повітряну тривогу, варто пройти в укриття.

Триває 793-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби зафіксовано 79 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: укриття небезпека тривога

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