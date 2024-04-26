В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
Варто негайно пройти в укриття
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.
«Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога!» – йдеться в повідомленні Повітряних сил.
Карта тривог має такий вигляд:
Мешканцям областей, у яких оголошено повітряну тривогу, варто пройти в укриття.
Триває 793-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби зафіксовано 79 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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