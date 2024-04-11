У Києві пролунали вибухи

В області працює ППО

Уранці 11 квітня мешканці Києва та Київської області могли чути вибухи. Працює протиповітряна оборона.

«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО», – повідомила Київська ОВА.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА в східній частині Київської області.

Нагадаємо, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.

«Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили маневр в районі пускових рубежів. За уточненими даними у повітрі близько дев'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили.

До того ж, триває атака безпілотників, яку окупанти розпочали вночі.