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Джеймс Шерр: «Росія прагне знищити не лише Україну»

Російська Федерація планує не лише знищити Україну, а й повністю зруйнувати міжнародну систему, від якої залежить весь світ. Про це заявив старший співробітник Інституту безпеки та оборони Естонського Інституту зовнішньої політики, аналітик Джеймс Шерр в інтерв'ю «Главкому».

За його словами, поки що дуже мало людей засвоїли уроки російсько-української війни, тому що спільнота все ще недооцінює менталітет супротивника.

«Особливо розмови у США, де так багато людей досі говорять про переговори задля припинення цього конфлікту, попри те, що Росія ніколи не дотримувалася жодної угоди чи будь-яких важливих зобов’язань, які вона брала щодо України протягом майже 30 років, особливо після 2014 року. Багатьма ігнорується той факт, що, у принципі, нема про що домовлятися», – пояснює Джеймс Шерр.

Аналітик зауважує, що «не можна вести переговори про своє виживання як особи чи як держави». За його словами, Росія намагається сформулювати «холодною безбарвною мовою» мінімальні умови для України. Мета Росії, зокрема те, як її формулює російська влада, несумісна з Українською державністю і національним виживанням України.

«Тому наполягання деяких західних урядів, починаючи з Білого дому у Вашингтоні, які розглядають переговори як компроміс, не відповідає реальності. Отже, найважливіший урок цієї війни полягає в тому, що, насправді, існує ворог, який не лише прагне знищити Україну, а й повністю зруйнувати міжнародну систему, від якої всі ми залежимо», – наголошує Джеймс Шерр.

Другий незасвоєний урок, на думку британського аналітика, це небезпека ширшої війни. Вона станеться, якщо світова спільнота не зробить те, що потрібно для України, яка намагається завдати поразки Росії.

Нагадаємо, позиція Сполучених Штатів щодо атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи (НПЗ) полягає в тому, щоби не заохочувати українські сили завдавати удари поза власними кордонами.

Стало відомо, що США не заперечують пропозицію інших країн НАТО розмістити свої війська на території України та підкреслюють, що це є суверенним рішенням кожної країни.