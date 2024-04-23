У Києві пролунали вибухи відразу після оголошення тривоги
У місті оголошено повітряну тривогу
У ніч на 23 квітня в столиці пролунала серія вибухів одразу після оголошення тривоги.
«В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА з південного заходу.
Раніше ППО працювала на Київщині, як повідомляла Київська ОВА.
Нагадаємо, у Києві та області триває повітряна тривога. Варто пройти в укриття та перебувати там до відбою.
Коментарі — 0