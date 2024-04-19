У Дніпрі під час повітряної тривоги прогриміли вибухи

О 05:39 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу

Зранку, 19 квітня, під час повітряної тривоги о 05:10 та 05:13 у Дніпрі пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Очільник Дніпровської ОВА заявив, що у місті працюють сили протиповітряної оборони: «Наші захисники неба працюють. Перебувайте у безпечних місцях до кінця повітряної тривоги».

Повітряні сили України попереджають, що ракетна атака на Дніпро триває та закликають залишатися в укриттях.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, що станом на 04:40 на Київщині та низці областей оголошена повітряна тривога. Повітряні сили України повідомили, що тривога пов'язана через ракетну небезпеку та атаку безпілотників.