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У Дніпрі під час повітряної тривоги прогриміли вибухи

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Дніпрі під час повітряної тривоги прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

О 05:39 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу

Зранку, 19 квітня, під час повітряної тривоги о 05:10 та 05:13 у Дніпрі пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне. 

Очільник Дніпровської ОВА заявив, що у місті працюють сили протиповітряної оборони: «Наші захисники неба працюють. Перебувайте у безпечних місцях до кінця повітряної тривоги».

Повітряні сили України попереджають, що ракетна атака на Дніпро триває та закликають залишатися в укриттях.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

У Дніпрі під час повітряної тривоги прогриміли вибухи фото 1

Нагадаємо, що станом на 04:40 на Київщині та низці областей оголошена повітряна тривога. Повітряні сили України повідомили, що тривога пов'язана через ракетну небезпеку та атаку безпілотників. 

 

Теги: росія війна Україна безпілотник ракета тривога Дніпро

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