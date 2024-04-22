У Харкові з’явився перший сервісний центр МВС під землею

Сервісний центр розміщено під землею через постійну загрозу російських ударів по місту

Харківський сервісний центр МВС №6341 переїхав в укриття

У Харкові відкрито перший сервісний центр в Україні, який розміщений під землею. Це пов’язано із загрозою російських ударів по місту, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Місто чи не щодня потерпає від російських обстрілів. Щоб створити безпечний простір для громадян, сервісний центр МВС №6341 переїхав в укриття», – йдеться в повідомленні.

У центрі можна отримати або обміняти водійське посвідчення, зареєструвати або перереєструвати транспортний засіб та отримати низку інших послуг фото: Telegram/МВС

Пресслужба МВС уточнила, що центр буде розташований на колишньому місці, а саме на вулиці Шевченка, 26. В сервісному центрі облаштовано зону очікування, робочі місця, сюди перевезли все необхідне обладнання, оргтехніку та встановили телекомунікаційну мережу.

«Тут працює вісім адміністраторів. Можна отримати або обміняти водійське посвідчення, зареєструвати або перереєструвати транспортний засіб та отримати низку інших послуг», – зазначає МВС.

Послуги надають за попереднім записом. Талони доступні через е-запис або в терміналі, який розміщений у сервісному центрі.

Нагадаємо, у Харкові завершилось будівництво першої підземної школи і нині там проводяться останні приготування перед початком занять. Заклад освіти має 20 класних кімнат та розрахований на прийом 900 учнів у дві зміни. Цього року за парти сядуть вже 600 школярів, а набір дітей на наступний навчальний рік вже завершено.

До слова, Харків може стати другим Алеппо, якщо США не ухвалять військову допомогу Україні, яка дасть змогу отримати ППО для захисту від атак Росії на великій відстані.