Укриття мають бути відкриті: влада закликає українців сьогодні не ігнорувати тривогу
Росія все частіше атакує Україну балістикою
Українців влада закликає сьогодні не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. До укриттів має бути безперешкодний доступ.
Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.
«Сьогодні не ігноруємо тривогу. Всім балансоутримувачам та власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них», – написав він.
Як повідомлялося, численні вибухи прогриміли в центрі Києва в понеділок, 25 березня, приблизно за 30 секунд після того, як в українській столиці спрацювали сирени повітряної тривоги, і влада закликала мешканців прямувати в укриття.
Триває 763-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Загалом, протягом минулої доби ворог завдав п'ять ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснив 152 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено.
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