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Укриття мають бути відкриті: влада закликає українців сьогодні не ігнорувати тривогу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Укриття мають бути відкриті: влада закликає українців сьогодні не ігнорувати тривогу
фото з відкритих джерел

Росія все частіше атакує Україну балістикою

Українців влада закликає сьогодні не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. До укриттів має бути безперешкодний доступ.
Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

«Сьогодні не ігноруємо тривогу. Всім балансоутримувачам та власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них», – написав він.

Як повідомлялося, численні вибухи прогриміли в центрі Києва в понеділок, 25 березня, приблизно за 30 секунд після того, як в українській столиці спрацювали сирени повітряної тривоги, і влада закликала мешканців прямувати в укриття.

Триває 763-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Загалом, протягом минулої доби ворог завдав п'ять ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснив 152 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено.

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Теги: тривога укриття

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