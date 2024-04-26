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Захисники розгромили ППО та радіолокаційну станцію ворога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Захисники розгромили ППО та радіолокаційну станцію ворога
Протягом доби зафіксовано 79 бойових зіткнень
фото: Генштаб

Українські захисники відбили 23 атаки на Авдіївському напрямку 

Триває 793-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби зафіксовано 79 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом, ворог завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів по місту Суми та в районах населених пунктів Волфине Сумської області; Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве та Водяне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Хрінівка, Єліне, Гута-Студенецька, Луб’яне та Бучки Чернігівської області; Прогрес, Старикове, Білопілля та Біловоди Сумської області.

На Куп’янському напрямку

Нашими воїнами відбито сім атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Піщане та Глушківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Силами оборони відбито 9 атак в районі Серебрянського лісництва Луганської області; населених пунктів Терни та південніше Зарічного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито вісім атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Спірне та Іванівське Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 23 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка та Мемрик Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Архангельське та Соловйове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Пречистівка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 12 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, три рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Томарине Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Токарівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, одній радіолокаційній станції, трьох засобах протиповітряної оборони, одній станції РЕБ, одному складу матеріально-технічних засобів противника.

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Теги: Генштаб ЗСУ війна

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