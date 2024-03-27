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Росія використовуватиме точковий терор з акцентом на столицю – Гуменюк

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія використовуватиме точковий терор з акцентом на столицю – Гуменюк
За словами Гуменюк, наразі для росіян пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску
фото з відкритих джерел

Повітряна тривога при застосуванні балістики з півдня буде поширюватись аж до Київської області

Росія використовує ракети «Циркон» з підвищеною діяльністю, що свідчить про те, що повітряна тривога при застосуванні балістики з півдня буде поширюватись і до Київської області. Про це зазначила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

РФ має кілька десятків балістичних ракет підвищеної дальності. За словами Гуменюк, те що ворог продовжує застосовувати балістику не тільки по південних регіонах, а й по столиці, говорить про те, що він доведений до певного ступеня відчаю.

Вона зазначила, що досвід показав, що повітряна тривога при застосуванні балістики з півдня буде поширюватись аж до Київської області.

«Декілька десятків подібних ракет у ворога є в накопиченні на мілітарі хабі типу Крим, і він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом в тому числі на столицю», – розповіла Гуменюк.

Гуменюк додала, що наразі для росіян пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску, і коли є загроза балістичного озброєння з півдня, то зазвичай на мапі тривог «червоніють» південні та південно-східні регіони.

Нагадаємо, 25 березня, Росія атакувала Київ гіперзвуковими ракетами «Циркон». Над Києвом було збито дві ракети «Циркон«. 7 лютого РФ також била «Цирконом» по Києву.

Як повідомлялося, унаслідок ворожого авіаудару по столиці зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. 

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Теги: Наталія Гуменюк тривога ворог озброєння

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