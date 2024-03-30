«Шахеди» і загроза балістики: у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

Тривогу оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння з півночі

Сирени почали лунати о 19:11

У Києві та низці областей у суботу, 30 березня, було оголошено повітряну тривогу. Сирени почали лунати о 19:11.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про «Шахеди» між Дніпром та Запоріжжям, які рухаються у західному напрямку.

Пізніше також з’явилося повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

О 19:32 в областях почали лунати відбої.

Нагадаємо, об 11:19 годині 30 березня в більшості областей України оголошувалася повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Триває 766-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.