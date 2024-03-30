«Шахеди» і загроза балістики: у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Сирени почали лунати о 19:11
У Києві та низці областей у суботу, 30 березня, було оголошено повітряну тривогу. Сирени почали лунати о 19:11.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про «Шахеди» між Дніпром та Запоріжжям, які рухаються у західному напрямку.
Пізніше також з’явилося повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.
О 19:32 в областях почали лунати відбої.
Нагадаємо, об 11:19 годині 30 березня в більшості областей України оголошувалася повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Триває 766-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.
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