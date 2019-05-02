В Україні під час святкових днів у ДТП загинули 55 людей



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Фацевич зазначив, що поліцейськими виявлено понад дві тисячі фактів керування транспортними засобами у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння

З 26 квітня до 1 травня на дорогах України зареєстровано 3,6 тис. ДТП

В Україні за святкові дні - з 26 квітня до 1 травня – правоохоронці зареєстрували 3,6 тисячі ДТП, у результаті яких загинули 55 людей. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Фацевич зазначив, що поліцейськими виявлено понад дві тисячі фактів керування транспортними засобами у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

«Також зафіксовано факти перевищення встановленого обмеження швидкості з боку понад шести тисяч водіїв. Крім того, зареєстровано майже 3,6 тисячі ДТП», - поінформував Фацевич.

За його словами, всього з 26 квітня до забезпечення профілактичних заходів «Тиждень безпеки дорожнього руху» щозміни залучається близько 1,7 тисячі екіпажів поліції. Майже 500 екіпажів несуть службу на дорогах державного значення.

«За святкові дні поліцейськими виявлено та задокументовано 44 141 порушення Правил дорожнього руху, вчинених на дорогах країни», - зауважив заступник голови Нацполіції.

Він додав, що правоохоронці виявили 94 факти створення аварійної обстановки та 6 239 фактів перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Понад 3,8 тисячі водіїв керували транспортними засобами без відповідних документів.

У період з 26 квітня по 1 травня на автошляхах держави зареєстровано 3 600 дорожньо-транспортних пригод. Майже 300 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими.

Керівник патрульної поліції зазначив, що такі профілактичні заходи будуть продовжені.

«За шість святкових днів на автошляхах загинуло 55 людей, ще 255 - отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Звертаю увагу всіх учасників дорожнього руху на необхідність дотримання Правил дорожнього руху. Цим ви збережете своє життя та оточуючих» - підкреслив Олександр Фацевич.