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    Новини

    Біля Палацу «Україна» Toyota протаранила поліцейське авто (фото, відео)

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    У Toyota повністю розбита передня частина - Біля Палацу «Україна» Toyota протаранила поліцейське авто (фото, відео)
    У Toyota повністю розбита передня частина
    Фото: Інформатор

    В результаті ДТП постраждав водій поліцейської машини

    У середу, 1 травня, у Києві біля Палацу «Україна» сталася ДТП за участю двох автомобілів: Toyota RAV4 на перехресті не розминулася з поліцейським Mitsubishi Outlander XL.

    Аварія трапилася близько 23:40. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами очевидців, Toyota проїжджала перехрестя, рухаючись з вулиці Володимиро-Либідської на вулицю Коновальця, тим самим перетинаючи вулицю Велику Васильківську. Поліцейський автомобіль рухався на великій швидкості по Великій Васильківській з синіми проблисковими маячками в бік площі Льва Толстого. Як тільки правоохоронець за кермом Mitsubishi побачив, що спалахує червоний сигнал світлофора, він в останній момент включив звукову сирену, але швидкість залишалася великою. Дівчина за кермом Toyota не встигла зреагувати і протаранила бік Outlander XL, який вилетів на тротуар. На щастя, пішоходів в той момент на шляху автомобіля не було.

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    В результаті удару постраждав водій поліцейської машини. Його госпіталізували з травмами шиї. У Toyota повністю розбита передня частина, а у Mitsubishi сильно вм'ятий лівий бік.

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    Біля Палацу «Україна» Toyota протаранила поліцейське авто (фото, відео)
    Біля Палацу «Україна» Toyota протаранила поліцейське авто (фото, відео)
    Біля Палацу «Україна» Toyota протаранила поліцейське авто (фото, відео)
    Біля Палацу «Україна» Toyota протаранила поліцейське авто (фото, відео)
    Біля Палацу «Україна» Toyota протаранила поліцейське авто (фото, відео)
    Біля Палацу «Україна» Toyota протаранила поліцейське авто (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    В результаті ДТП, дорожній рух ускладнено не було.

    На місці працювали кілька нарядів патрульної поліції і «швидка». Деталі аварії встановлюють правоохоронці.

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