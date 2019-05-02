Біля Палацу «Україна» Toyota протаранила поліцейське авто (фото, відео)



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У Toyota повністю розбита передня частина Фото: Інформатор

В результаті ДТП постраждав водій поліцейської машини

У середу, 1 травня, у Києві біля Палацу «Україна» сталася ДТП за участю двох автомобілів: Toyota RAV4 на перехресті не розминулася з поліцейським Mitsubishi Outlander XL.

Аварія трапилася близько 23:40. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, Toyota проїжджала перехрестя, рухаючись з вулиці Володимиро-Либідської на вулицю Коновальця, тим самим перетинаючи вулицю Велику Васильківську. Поліцейський автомобіль рухався на великій швидкості по Великій Васильківській з синіми проблисковими маячками в бік площі Льва Толстого. Як тільки правоохоронець за кермом Mitsubishi побачив, що спалахує червоний сигнал світлофора, він в останній момент включив звукову сирену, але швидкість залишалася великою. Дівчина за кермом Toyota не встигла зреагувати і протаранила бік Outlander XL, який вилетів на тротуар. На щастя, пішоходів в той момент на шляху автомобіля не було.

В результаті удару постраждав водій поліцейської машини. Його госпіталізували з травмами шиї. У Toyota повністю розбита передня частина, а у Mitsubishi сильно вм'ятий лівий бік.

В результаті ДТП, дорожній рух ускладнено не було.

На місці працювали кілька нарядів патрульної поліції і «швидка». Деталі аварії встановлюють правоохоронці.