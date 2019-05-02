Смертельний наїзд: у Києві вантажівка збила велосипедиста



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Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП Фото: Інформатор

Правоохоронці з'ясовують, чи не порушував велосипедист правила дорожнього руху

У четвер, 2 травня, на проспекті Степана Бандери в Києві сталася смертельна ДТП: водій самоскида збив велосипедиста.

Аварія трапилася близько 9:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, самоскид рухався по крайній смузі руху. Імовірно, через габарити вантажного автомобіля водій не зміг розминутися з велосипедом, в результаті чого стався наїзд.

Від отриманих травм велосипедист помер на місці події. Загиблому було близько 30 років. Правоохоронці з'ясовують, чи не порушував велосипедист правила дорожнього руху.

На місці події працював наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група і карета швидкої допомоги. Деталі аварії встановлюються.