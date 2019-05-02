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    Смертельний наїзд: у Києві вантажівка збила велосипедиста

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    <p>Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП</p> - Смертельний наїзд: у Києві вантажівка збила велосипедиста

    Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП

    Фото: Інформатор

    Правоохоронці з'ясовують, чи не порушував велосипедист правила дорожнього руху

    У четвер, 2 травня, на проспекті Степана Бандери в Києві сталася смертельна ДТП: водій самоскида збив велосипедиста.

    Аварія трапилася близько 9:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередніми даними, самоскид рухався по крайній смузі руху. Імовірно, через габарити вантажного автомобіля водій не зміг розминутися з велосипедом, в результаті чого стався наїзд.

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    Від отриманих травм велосипедист помер на місці події. Загиблому було близько 30 років. Правоохоронці з'ясовують, чи не порушував велосипедист правила дорожнього руху.

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    Смертельний наїзд: у Києві вантажівка збила велосипедиста
    Смертельний наїзд: у Києві вантажівка збила велосипедиста
    Смертельний наїзд: у Києві вантажівка збила велосипедиста
    Смертельний наїзд: у Києві вантажівка збила велосипедиста
    Смертельний наїзд: у Києві вантажівка збила велосипедиста
    Смертельний наїзд: у Києві вантажівка збила велосипедиста
    Фото: Інформатор

    На місці події працював наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група і карета швидкої допомоги. Деталі аварії встановлюються.

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