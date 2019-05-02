Одеські поліцейські затримали водія, який скоїв смертельну ДТП



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45-річний правопорушник з місця події втік, проте завдяки небайдужим громадянам та злагодженим діям правоохоронців, винуватець трагедії відповість за скоєне перед законом

Подія мала місце в ніч на 28 квітня на вулиці Семена Палія. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Тіло загиблого із тілесними ушкодженнями було виявлено в одному з гаражних кооперативів. Наявні травми свідчили, що чоловік загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, а його тіло від удару перелетіло через паркан.

Поліцейські розпочали заходи по встановленню особи загиблого, ймовірних свідків події та водія, який скоїв наїзд на чоловіка. Вже за добу пошукові заходи дали результати – за допомогою громадськості було встановлено особу потерпілого, а також марку та колір автомобіля, причетного до трагедії.

Згодом оперативниками Суворовського відділу поліції була встановлена й особа водія. Ним виявився 45-річний одесит. Наразі його доставлено до відділу поліції, де він надає свідчення. Автомобіль на іноземній реєстрації із характерними пошкодженнями, який правопорушник ховав у гаражі родичів, вилучено.





Вирішується питання про затримання правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, триває.