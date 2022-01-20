В Україні планується побудова космодрому: де він може постати

Унікальний об’єкт можуть звести на березі Чорного моря

Космодром в Україні можна побудувати на узбережжі Чорного моря. На кордоні Одеської та Миколаївської областей є відповідна територія. Про це йшлося на пресконференції учасників Об'єднання інноваційно-космічних кластерів.

Як заявили голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький і керівник Національного центру управління і випробувань космічних засобів Володимир Присяжний, український космодром можна створити на узбережжі Чорного моря.

За їхніми словами, відповідну територію вже знайшли на адміністративному кордоні Одеської та Миколаївської областей. Однак будівництво космодрому зажадає узгодження з Туреччиною, оскільки існують ризики падіння відпрацьованих ступенів ракети на її територію.

У травні про плани побудувати в Україні власний космодром заявив глава Державного космічного агентства Володимир Тафтай.

Як відомо, Україна та Канада розпочали будівництво космодрому в канадському місті Галіфакс, розташованому в провінції Нова Шотландія.

Раніше повідомлялося, що Україна планує запустити на орбіту сім супутників та створити космодром.

Також комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку ухвалив рекомендацію, щоб надати Державному космічному агентству спеціальний статус.