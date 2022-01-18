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    Україна будує вертолітні майданчики на кордоні із Білоруссю

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    Інженерні групи працюють над облаштуванням майданчиків для гелікоптерів&nbsp; - Україна будує вертолітні майданчики на кордоні із Білоруссю
    Інженерні групи працюють над облаштуванням майданчиків для гелікоптерів 
    фото: ДПСУ

    Вертолітні майданчики облаштовують для перекидання резервів у разі необхідності

    У зв’язку з міграційною кризою на кордоні Білорусі та країн ЄС Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону – інженерні групи працюють над облаштуванням вертолітних майданчиків. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

    За даними відомства, інженерні групи працюють над облаштуванням вертолітних майданчиків, щоб забезпечити оперативне перекидання резервів у разі різкої зміни обстановки на певній ділянці.

    Також у Держприкордонслужбі заявили, що з початку листопада на українсько-білоруському кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп прикордонників. Вони встановлюють різного роду загородження - з єгози, колючого дроту, сітки рабиці, виготовляють переносні загородження.

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    Україна будує вертолітні майданчики на кордоні із Білоруссю
    Україна будує вертолітні майданчики на кордоні із Білоруссю
    Україна будує вертолітні майданчики на кордоні із Білоруссю
    Україна будує вертолітні майданчики на кордоні із Білоруссю

    З початку спровокованої міграційної кризи у сусідній країні для облаштування кордону України вже залучено близько 4630 бухт спірально-лінійних загороджень. Значну частину їх надали органи місцевої влади Волинської області.

    При цьому 2460 бухт прикордонники виготовили на своїх потужностях.

    Додамо, що Росія перекидає до Білорусі винищувачі Су-35.

    Як відомо, РФ почала перекидати у Білорусь війська для спільних навчань.

    Секретар РНБО Олексій Данілов назвав білоруських мігрантів «біологічною зброєю».

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    Теги: прикордонники Білорусь Держприкордонслужба будівництво мігранти криза вертоліт Україна кордон
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    Україна будує вертолітні майданчики на кордоні із Білоруссю