Україна будує вертолітні майданчики на кордоні із Білоруссю

Інженерні групи працюють над облаштуванням майданчиків для гелікоптерів

Вертолітні майданчики облаштовують для перекидання резервів у разі необхідності

У зв’язку з міграційною кризою на кордоні Білорусі та країн ЄС Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону – інженерні групи працюють над облаштуванням вертолітних майданчиків. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

За даними відомства, інженерні групи працюють над облаштуванням вертолітних майданчиків, щоб забезпечити оперативне перекидання резервів у разі різкої зміни обстановки на певній ділянці.

Також у Держприкордонслужбі заявили, що з початку листопада на українсько-білоруському кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп прикордонників. Вони встановлюють різного роду загородження - з єгози, колючого дроту, сітки рабиці, виготовляють переносні загородження.

З початку спровокованої міграційної кризи у сусідній країні для облаштування кордону України вже залучено близько 4630 бухт спірально-лінійних загороджень. Значну частину їх надали органи місцевої влади Волинської області.

При цьому 2460 бухт прикордонники виготовили на своїх потужностях.

Додамо, що Росія перекидає до Білорусі винищувачі Су-35.

Як відомо, РФ почала перекидати у Білорусь війська для спільних навчань.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав білоруських мігрантів «біологічною зброєю».



