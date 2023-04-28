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В Україні стався землетрус

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В Україні стався землетрус
За класифікацією землетрус відноситься до «ледве відчутних»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Магнітуда підземних поштовхів становила 2,2 за шкалою Ріхтера

У четвер, 27 квітня, в Україні стався землетрус, який можна було відчути. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як зазначається, землетрус зареєстровано за 7 кілометрів на захід від міста Яремче, Івано-Франківської області. Його магнітуда становила 2,2 за шкалою Ріхтера.

«За класифікацією землетрус відноситься до «ледве відчутних». Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах», – йдеться у повідомленні.

Землетрус зареєстрували поблизу Яремче
Землетрус зареєстрували поблизу Яремче
фото: Google-карти

Зазначимо. що на Заході України землетруси далеко не рідкість. Так, подібний за силою землетрус з цього ж району був зареєстрований 12 квітня 2023 року. Джерело землетрусу знаходилось за 10 кілометрів на захід від міста Яремче, Івано-Франківської області, на глибині 6 кілометрів. Його магнітуда склала 2,5 за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, що відчутний землетрус стався 14 квітня на Закарпатті. Підземні поштовхи магнітудою 3,4 зафіксували о 04:54. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 6 кілометрів на схід від міста Іршава, на глибині 7 кілометрів.

Також 3 квітня на півдні Камчатки (Росія) стався потужний землетрус магнітудою 6,9. У результаті землетрусу є пошкодження у деяких офісних центрах та педагогічному коледжі. У багатьох житлових будинках попадали меблі та техніка.

Теги: землетрус Україна стихійні лиха

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