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Експорт електроенергії допоможе ліквідувати дефіцит коштів в 20 млрд грн на енергоринку – «Центр Разумкова»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Експорт електроенергії допоможе ліквідувати дефіцит коштів в 20 млрд грн на енергоринку – «Центр Разумкова»
Максим Білявський
фото з відкритих джерел

Україна могла б експортувати електроенергію отриману з відновлюваних джерел

Профіцит електроенергії, який залишається після покриття потреб українських споживачів потрібно експортувати для вирішення проблеми дефіциту коштів на енергоринку, наголошує провідний експерт «Центру Разумкова» Максим Білявський.

Експерт зокрема зазначив, що Україна могла б експортувати електроенергію отриману з відновлюваних джерел, яка матиме великий попит в Європі, а виручені кошти дадуть змогу хоча б частково зменшити заборгованість на ринку.

«Нам потрібні кошти аби ліквідувати величезний дефіцит, що сформувався на ринку електричної енергії. За моїми оцінками цей дефіцит складає 20 млрд гривень», – наголосив Білявський.

Нагадаємо, колишній міністр енергетики Олексій Оржель вважає, що профіцит в енергосистемі дозволяє спрямувати частину електрики на експорт, що допоможе зберегти низькі тарифи для населення.

Теги: експорт тарифи Україна електроенергія

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