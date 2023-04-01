Експорт електроенергії допоможе ліквідувати дефіцит коштів в 20 млрд грн на енергоринку – «Центр Разумкова»

Україна могла б експортувати електроенергію отриману з відновлюваних джерел

Профіцит електроенергії, який залишається після покриття потреб українських споживачів потрібно експортувати для вирішення проблеми дефіциту коштів на енергоринку, наголошує провідний експерт «Центру Разумкова» Максим Білявський.

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Експерт зокрема зазначив, що Україна могла б експортувати електроенергію отриману з відновлюваних джерел, яка матиме великий попит в Європі, а виручені кошти дадуть змогу хоча б частково зменшити заборгованість на ринку.

«Нам потрібні кошти аби ліквідувати величезний дефіцит, що сформувався на ринку електричної енергії. За моїми оцінками цей дефіцит складає 20 млрд гривень», – наголосив Білявський.

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Нагадаємо, колишній міністр енергетики Олексій Оржель вважає, що профіцит в енергосистемі дозволяє спрямувати частину електрики на експорт, що допоможе зберегти низькі тарифи для населення.