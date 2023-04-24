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«Небезпечно». МЗС відреагувало на скандальну заяву віцеспікерки парламенту Угорщини щодо України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Небезпечно». МЗС відреагувало на скандальну заяву віцеспікерки парламенту Угорщини щодо України
Українське членство лише посилить Альянс та унеможливить повторення російської агресії в Європі
фото ілюстративне

«Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки»

Для вступу до НАТО Україні не потрібен дозвіл Росії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у відповідь на заяву віцеспікерки парламенту Угорщини.

«Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки. Це право неоднаразово підтверджувалося на рівні всіх держав-членів НАТО, зокрема і Угорщини. Ми не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом Альянсу», – йдеться в повідомленні.

Ніколенко назвав небезпечним, те, що окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви.

«Небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви. Немає жодних об‘єктивних причин, які перешкоджали би вступу України в НАТО. Українське членство лише посилить Альянс, унеможливить повторення російської агресії в Європі в майбутньому», – додав він.

Нагадаємо, віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО без великих безпекових ризиків можливий лише за умови, що такий крок схвалить Росія у форматі угоди.

Раніше глава уряду Угорщини Віктор Орбан вкотре виявив своє зневажливе ставлення до України. Будучи системним противником входження нашої країни до складу Північноатлантичного альянсу, він негативно відреагував на обіцянку генсека НАТО Єнса Столтенберга сприяти цьому членству.

Теги: НАТО Україна Угорщина росія

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