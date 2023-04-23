Єврокомісія обговорила з країнами ЄС агроімпорт із України: що відомо

Поки що Єврокомісія погодилася лише на заборону імпорту з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику

За неофіційними даними, Єврокомісія готується додати до списку обмежень яйця та м'ясо птиці

Заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс провів відеоконференцію з представниками п'яти країн Центральної Європи щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України. Проте сторони не досягли домовленостей. Про це пише польське видання RMF24.

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Переговори з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Болгарією продовжаться завтра на рівні міністрів сільського господарства.

Як повідомляє RMF24, Єврокомісія готова піти на поступки та розширити перелік товарів, які буде заборонено ввозити з України.

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Зазначається, що поки що Єврокомісія погодилася лише на заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Наразі тривають неофіційні розмови про те, що вона буде готова додати до списку обмежень інші продукти зі списку, представленого міністрами сільського господарства п'яти країн у п'ятницю, а саме яйця та м'ясо птиці.

Міністри заявляли, що імпорт сільськогосподарської продукції з України спричиняє серйозні ринкові збурення та завдає шкоди сільгоспвиробникам ЄС, особливо в країнах, які межують із Україною або розташовані неподалік.

Нагадаємо, що Єврокомісія готова заборонити імпорт пшениці, кукурудзи, соняшника та ріпаку з України.

Поки що це лише одна з пропозицій Єврокомісії, яка призведе до вирішення проблеми надлишкового українського імпорту. Передбачається, що односторонні рішення країн будуть замінені діями на рівні ЄС. Заборона стосуватиметься п'яти країн, які повідомили про проблеми – Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії.

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Нагадаємо, Польща та Угорщина на тлі протестів місцевих фермерів заявили наприкінці минулого тижня про призупинення імпорту української сільгосппродукції, яка надходить без мит на загальноєвропейський ринок. У понеділок про зупинення імпорту зерна та інших окремих продуктів з України заявила Словаччина, а напередодні стало відомо, що Болгарія також розглядає можливість запровадження тимчасової заборони імпорту українського зерна.

Раніше Європейська комісія заявила про неприйнятність самостійних рішень Польщі та Угорщини про обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.