Український художник Майдуков відмовився їхати на вручення премії миру імені Ремарка: деталі

Сергій Майдуков – український ілюстратор, роботи якого друкували видання по всьому світу, зокрема ZEITmagazin, The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal та Financial Times.

З початку повномасштабної війни Майдуков ілюструє воєнне життя в Києві та інших містах України.