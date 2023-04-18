Український художник Майдуков відмовився їхати на вручення премії миру імені Ремарка: деталі

Організатори премії вирішили показати, що мистецтво – поза політикою

Український ілюстратор Сергій Майдуков відмовився їхати на церемонію вручення премії миру імені Еріха Марії Ремарка 2023. Річ у тім, що разом із ним лауреаткою стала російська письменниця Людмила Уліцкая. Про своє рішення Майдуков написав у листі комітету премії.

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Уліцкая отримає премію у розмірі 25 тис. євро 22 червня в день 125-річчя Ремарка. Майдуков же має отримати спеціальну нагороду у розмірі 5 тисяч євро. Однак ілюстратор заявив, що не буде отримувати нагороду з росіянкою в один день, а згодом і взагалі відмовився отримувати її особисто.

«Для мене стало несподіванкою, що мене обрали, я отримав листа десь місяць тому. Спершу сказав, що іншим разом приїду, в подальшому листуванні написав, що не приїду зовсім. Гроші хочу більшою частиною покласти в монобанку, де збираю на авто для ЗСУ», – розповів художник у коментарі виданню «Читомо».

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За словами голови журі премії Сузаннаи Менцель-Рідль, цьогорічну премію миру хотіли трактувати як знак надії на примирення.

«Останнім словом має бути мова людства, яка також об’єднує людей держав, що ворогують. Війна не повинна заглушити мову літератури та мистецтва», – зазначила вона.

Крім того, віцеголова журі Катаріна Пьоттер сказала, що вони сподівалися запросити письменника з Росії та художника з України до Оснабрюка, щоб відзначити їх премією миру імені Ремарка та спеціальною премією.

Зазначимо, що премію миру імені Ремарка вручають з 1991 року кожні два роки в німецькому місті Оснабрюк, де народився відомий письменник. Цьогоріч нагорода вручатиметься в 16-ий раз. Лауреат премії отримує 25 тисяч євро.

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Сергій Майдуков – український ілюстратор, роботи якого друкували видання по всьому світу, зокрема ZEITmagazin, The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal та Financial Times. З початку повномасштабної війни Майдуков ілюструє воєнне життя в Києві та інших містах України.

Нагадаємо, що члени Шевченківського комітету склали повноваження після ситуації, яка склалася навколо Національної премії імені Тараса Шевченка 2023 року.