В Україні триває тенденція із закриттям банків: чи зможуть усім клієнтам повернути вклади

В Україні від початку війни закрилося 6 банків

За час війни з фінансової палітри України зникло 6 банків. До війни їх було 71, а залишилося на сьогодні 65. Проте експерти кажуть, що це не межа, і банкопад в Україні продовжуватиметься.

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У черзі на ліквідацію – ще десяток банків. Практично всі вони, крім одного, представлені невеликими регіональними установами, які не вплинуть на фінансовий клімат у країні.

Їхню можливу ліквідацію пов'язують із тим, що всі ці банки були створені «під когось», і виконують конкретні функції – не завжди законні. Тому, найімовірніше, НБУ їх закриє, щойно отримає право на це. А право таке в нього незабаром буде. Вже найближчим часом Нацбанк отримає розширені права щодо закриття та націоналізації банків. Зокрема, якщо власник банку потрапив до під санкції, то такий банк можна буде або закрити, або забрати у власність держави.

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Щодо другого, то зараз претендент на націоналізацію в Україні один – Сенс Банк (колишній Альфа Банк). Його власники - громадяни РФ Петро Авен та Михайло Фрідман. Самі вони ще на початку війни виїхали з Росії, проте там активно працює їхнє дітище Альфа Банк, який вони й не думали закривати.

Закрити Сенс Банк в Україні не можна. По-перше, він нормально працює та виконує всі свої фінансові зобов'язання. А по-друге, він є великим банком, ліквідація якого стала би для фінансової системи країни великим потрясінням. Тому, найімовірніше, Сенс Банк націоналізують. При цьому самі власники банку можуть розраховувати на компенсацію лише з тих грошей, які РФ заплатить як репарації (якщо заплатить).

«Холодний душ» чекає і на менеджерів банку. У деяких із них у контрактах записано, що в разі їхнього звільнення їм мають виплатити зарплату за кілька років. Новий закон значно скорочує цей термін. Тепер при звільненні вони отримають зарплату лише за півроку.

Що чекає на вкладників ліквідованих банків?

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А ось вкладникам турбуватися немає про що. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатить їм усі їхні гроші, які зберігалися в банку, причому навіть із відсотками за депозитами. Така норма діятиме до закінчення воєнного стану та ще кілька місяців після нього. А згодом, після війни, вкладникам збанкрутілих банків повертатимуть лише суму до 400 тисяч гривень.

Щодо вкладників Сенс Банку, то вони взагалі не повинні відчути переходу банку з приватної власності у державну. Для них усе залишиться, як і раніше. Їхнім вкладам, які лежать у банку, ніщо не загрожує.

Нагадаємо, вчора, 7 квітня, Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Національного банку та підтвердив законність п’яти кредитних договорів, укладених між регулятором та «Приватбанком» у 2008- 2015 роках, а також договорів поруки, що забезпечували їх виконання.