В’язень виграв Європейський суд. Україна готується до великих відшкодувань

Під час примусового годування працівники виправної колонії застосовували кайданки та фізичну силу до ув'язненого, який поскаржився до Європейського суду

Засудженого примусово годували замість того, щоб розібратися у конфлікті, вважає міжнародна Феміда

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення у справі «Яковлєв проти України» і постановив стягнути з України 12 тис. євро на користь скаржника. Про це повідомляє «Главком» з посилання на копію судового рішення, опублікованого в газеті «Урядовий кур’єр».

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До ЄСПЛ звернувся в’язень Замкової виправної колонії, що на Хмельниччині. 22 січня 2018 року заявник і ще близько десяти ув’язнених оголосили голодування на знак протесту щодо незаконних дій адміністрації колонії. Йшлося про систематичне порушення конституційних прав засуджених.

Замкова виправна колонія (№58) управління Державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій області – це колонія максимального рівня безпеки, де відбувають покарання чоловіки, засуджені до довічного позбавлення волі фото з відкритих джерел

У висновку медичного огляду, який було проведено щодо заявника через два дні від початку голодування, не задокументовано жодних скарг та проблем із його здоров’ям. Пізніше начальник медичної частини виправної колонії повторно оглянув в’язня разом з лікарем-терапевтом Ізяславського центру первинної медико-санітарної допомоги. Було оформлено медичний висновок, де сказано: існує загроза життю ув’язненому. Тому рекомендовано призначити примусове годування шляхом вливання поживної рідкої харчової суміші через зонд.

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Начальник виправної колонії звернувся до суду про призначення примусового годування. Два суди Хмельниччини стали на бік керівництва колонії, задовольнивши відповідне клопотання.

Протягом 1-5 лютого 2018 року заявника щодня примусово годували. За його словами, під час примусового годування працівники виправної колонії застосовували кайданки та фізичну силу, чим завдали йому сильного болю.

Європейський суд дослідив обставини справи і дійшов висновків: справжній намір органів державної влади для застосування примусового годування полягав у придушені протестів у колонії.

Зокрема, ЄСПЛ зауважив, що голодування, розпочате заявником разом з іншими ув’язненими, справді могло розглядатися як форма протесту. Тому керівництво колонії мало би почати розслідування, з’ясувати справжній намір та причини протесту ув’язнених, а також забезпечити обґрунтовану відповідь по суті їхніх скарг і вимог. Однак таке розслідування, вочевидь, не проводилося і єдиною реакцією на голодування ув’язнених було їхнє примусове годування, яке могло бути фактично спрямовано на придушення протестів у Замковій виправній колонії.

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«З огляду на це Європейський суд дійшов висновку, що держава належним чином не врегулювала ситуацію, пов’язану з голодуванням заявника, і піддала його жорстокому поводженню», – сказано у рішенні Європейського суду.

ЄСПЛ констатував порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод («Заборона катування») щодо заявника-в’язня.

Довідково. Замкова виправна колонія (№58) управління Державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій області – це колонія максимального рівня безпеки, де відбувають покарання чоловіки, засуджені до довічного позбавлення волі, засуджені, яким покарання у вигляді смертної кари замінено певними строками позбавлення волі; засуджені за умисні тяжкі і особливо тяжкі злочини. Вона розрахована на 550 засуджених. Сектор для осіб, засуджених до довічного позбавлення волі – 200.