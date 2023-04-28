У США обговорять пришвидшення постачань зброї в Україну (відео)

Відомо, що союзники зосереджені на можливостях найвищого пріоритету – артилерії, бронетехніки, ППО

Цього тижня Сполучені Штати Америки проведуть зустріч із більш ніж 40 союзниками по НАТО та Європейському Союзі у Брюсселі. Буде обговорено прискорення постачань зброї в Україну.

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Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу, що відбувся у четвер, 27 квітня.

LIVE: @PentagonPresSec Air Force Brig. Gen. Pat Ryder holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/JNo1mgc2Qy Будь ласка, читайте текст після реклами April 27, 2023

«На зустрічі будуть присутні директори із озброєнь та представники більш ніж 40 країн Європейського союзу та НАТО, сфокусованих на глобальних зусиллях щодо прискореного постачання, виробництва та підтримки зброї, якої потребує Україна», – сказав Райдер.

Відомо, що союзники зосереджені на можливостях найвищого пріоритету – артилерії, бронетехніки, ППО.

Нагадаємо, раніше, у США заявляли про те, що бойові літаки лише на восьмому місці у списку військової техніки, яка зараз потрібна Україні. У пріоритеті зараз системи протиповітряної оборони, артилерія та бронетехніка. Про це заявила помічниця голови Пентагону Селеста Валландер, яку цитує кореспондент «Голосу Америки» Джефф Селдін у Twitter.