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У США обговорять пришвидшення постачань зброї в Україну (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У США обговорять пришвидшення постачань зброї в Україну (відео)
речник Пентагону Патрік Райдер
фото з відкритих джерел

Відомо, що союзники зосереджені на можливостях найвищого пріоритету – артилерії, бронетехніки, ППО

Цього тижня Сполучені Штати Америки проведуть зустріч із більш ніж 40 союзниками по НАТО та Європейському Союзі у Брюсселі. Буде обговорено прискорення постачань зброї в Україну.

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу, що відбувся у четвер, 27 квітня.

«На зустрічі будуть присутні директори із озброєнь та представники більш ніж 40 країн Європейського союзу та НАТО, сфокусованих на глобальних зусиллях щодо прискореного постачання, виробництва та підтримки зброї, якої потребує Україна», – сказав Райдер.

Відомо, що союзники зосереджені на можливостях найвищого пріоритету – артилерії, бронетехніки, ППО.

Нагадаємо, раніше, у США заявляли про те, що бойові літаки лише на восьмому місці у списку військової техніки, яка зараз потрібна Україні. У пріоритеті зараз системи протиповітряної оборони, артилерія та бронетехніка. Про це заявила помічниця голови Пентагону Селеста Валландер, яку цитує кореспондент «Голосу Америки» Джефф Селдін у Twitter.

Теги: зброя Україна США Пентагон

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