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В Україні вперше конфісковано квартиру за сепаратизм

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Україні вперше конфісковано квартиру за сепаратизм
Алла Стадницька ще до почату повномасштабного вторгнення виїхала до Росії
фото: скріншот

Жінка закликала Путіна прийти та врятувати «бандерівську Україну»

У Вінниці суд відібрав житло у 80-річної жінки, яка підтримувала Росію, і кликала Путіна. Це перший випадок в Україні, коли за сепаратизм було конфісковано квартиру. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що жінка втекла до Росії, тому у Вінниці її судили заочно. Окрім конфіскації майна, пенсіонерку засудили до чотирьох років позбавлення волі.

Алла Стадницька поїхала до дітей, які мешкають в Росії, ще до почату повномасштабного вторгнення, під час пандемії коронавірусу, однак додому так і не повернулася.

Слідчі з'ясували, що 80-річна вчителька з Вінниці, яка десятки років викладала фізику в українській школі, через російську соціальну мережу «Однокласники» закликала Путіна прийти та врятувати «бандерівську Україну». Вона також підтримувала вподобайками завойовницькі настрої інших росіян, які публікували ворожі дописи про Україну.

До того ж, виїхавши до Росії, вона почала схвалювати дописи, в яких ініціаторами російсько-української війни зазначається не Російська Федерація, а президент України та проукраїнськи налаштоване населення.

СБУ у Вінницькій області, зібравши усю доказову базу, направила до суду справу проти колишньої вчительки. Жінку заочно засудили до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Конфісковану квартиру вінничани пропонують віддати комусь із ветеранів війни, хто потребує житла.

Нагадаємо, 6 березня 2024 року у тимчасово окупованому Бердянську була ліквідована колаборантка Самойленко Світлана Володимирівна, яка організовувала псевдовибори Путіна на окупованих територіях Запорізької області.

Теги: Вінниця сепаратизм житло вінничани

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