У яких країнах Європи найбільші виплати для українських біженців

Найбільше грошей українці отримують у Норвегії – при проходженні інтеграційної програми виплачується близько 1400 євро на місяць

В деяких європейських країнах українці отримують щедру допомогу, але існують певні обмеження

Серед критеріїв вибору країни українськими біженцями – соціальна підтримка та можливості працевлаштування. Про те, які країни надають найбільші виплати у 2024 році, розповідає РБК.

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Данія – сума допомоги залежить від складу сім'ї

Українські біженці у Данії, які зареєструються як безробітні, в середньому можуть отримувати приблизно 850 євро (34,5 тис грн) на місяць, але після відрахувань за соціальне житло і податків з цієї суми залишається близько 400 євро (16 тис грн). Розмір допомоги залежить від складу сім'ї:

одинокий батько з дитиною – 1758 євро (71,5 тис грн);

дорослий без дітей – 880 євро (35,8 тис грн);

батько і мати – 1230 євро (50 тис грн);

повнолітній до 30 років, що проживає разом з батьками – 379 євро (15,4 тис грн).

бонус за складання іспиту з мови на рівень Dansk 2 – 229 євро (9300 грн) на місяць протягом 6 місяців. Або тим, хто має встановлений діагноз, що заважає отримати рівень Dansk 2.

Ірландія – виплати з обмеженнями

Щотижневі виплати для дорослих в Ірландії складають 206 євро (8380 грн). Додатково країна надає безкоштовне житло на необмежений термін – переважно це готельні номери. Також передбачені виплати на дітей – близько 140 євро (5700 грн) на місяць.

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Водночас уряд Ірландії з лютого 2024 року запровадила обмеження виплат для новоприбулих біженців, які житимуть у державному житлі. Місця надаватимуть до 90 днів і упродовж цього часу виплати складатимуть 38,80 євро (1570 грн) на тиждень. Виплати для дітей не зміняться і будуть на рівні 29,80 євро – тобто матір з дитиною отримуватиме 275 євро (11200 грн) на місяць.

Після виселення із державного житла виплати мають підвищити. Батьки, які одні виховують дітей до 14 років, не зобов'язані шукати роботу – вони можуть мати часткову зайнятість до 19 годин на тиждень і заробляти до 165 євро (6700 грн), щоб отримувати виплати в 208 євро (8400 грн) на тиждень та допомогу на дітей.

Німеччина – допомога у 2024 році підвищилася

Із 1 січня 2024 року стандартні розміри соціальної допомоги та допомоги громадянам зросли на 12%. Допомога Bürgergeld (громадянська допомога) виплачується як основне забезпечення для шукачів роботи, вона надається як німцям, так і українцям із тимчасовим захистом. Суми виплат:

самотні особи/самотні батьки – 563 євро (22,9 тис грн);

у сімейній парі на одного партнера – 506 євро (20,5 тис грн);

підлітки 14-17 років – 471 євро (19,1 тис грн);

діти 6-13 років – 390 євро (15,8 тис грн);

діти до 5 років – 357 євро (14,5 тис грн).

Тобто сім'я, яка складається із матері та двох дітей віком 6 і 14 років, отримуватиме 1424 євро (58 тис грн). Додатково центр зайнятості виділяє 750-850 євро (30,5 – 34,5 тис грн) на людину на оренду житла. Суми на особисте шкільне приладдя також збільшують приблизно на 12%. В першій половині навчального року виплати зростуть до 130 євро (5300 грн).

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Норвегія – 1400 євро під час навчання

Громадяни України з тимчасовим захистом отримують виплати приблизно у 650 євро (26,4 тис грн) на дорослого та 300-400 євро (12,2 – 16,2 тис грн) на кожну дитину. Біженці мають право пройти вступну (інтеграційну) програму, яка включає норвезьку мову та соціальні науки. Під час проходження інтеграційної програми українці можуть отримувати близько 1400 євро (57 тис грн) на місяць, з яких вони самостійно сплачують за житло та комунальні послуги. Водночас можна попросити про додаткову допомогу до прожиткового мінімуму.

Під час проходження інтеграційної програми біженці можуть попросити про матеріальну допомогу на дітей у розмірі 88 євро (3,5 тис грн) на місяць (можна отримати через рік проживання у Норвегії).

Уряд Норвегії вирішив посилити правила для українців, щоб знизити привабливість країни. Зокрема, інтеграційні виплати для пар без дітей можуть скоротити на 530 євро на місяць. Одноразову виплату при народженні дитини у 8200 євро (333,6 тис грн) уряд пропонує надавати тільки тим біженцям, які проживуть у країні 12 місяців.

Також Норвегія виплачує кошти на повернення додому та облаштування на перший час – 1500 євро (61 тис грн).

До слова, екснардеп та радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко заявив, що країни ЄС мають припинити допомагати біженцям для того, щоб вони повернулися додому. Такі слова викликали спалах обговорення серед українців, ба більше: люди констатували, що Україна не зробила нічого, щоб люди хотіли повернутися додому.