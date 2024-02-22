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Допомога українським біженцям: уряд Словаччини ухвалив нове рішення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Допомога українським біженцям: уряд Словаччини ухвалив нове рішення
Уряд Словаччини ухвалив рішення про зменшення пільг для українців
фото: РТВС

Українцям у Словаччині уряд різко скорочує допомогу

Уряд Словаччини вдвічі скоротив базову допомогу, яка виплачується компенсацією власникам нерухомості, що здають житло біженцям з України. Про це повідомили у словацькому Кабміні, пише Spravy.Rtv.

Повідомляється, що період, на який розраховано цю допомогу, спливає 31 березня 2024 року. Передбачається, що за житло з двома кімнатами максимальну виплату за місяць знижено з 1080 євро до 540 євро, за житло з трьома житловими кімнатами – з 1430 до 720 євро, за житло з чотирма житловими кімнатами – з 1790 до 900 євро.

«Бажано, щоб біженці, які хочуть залишитися у Словаччині, мали мотивацію включитися у звичайне життя та брати участь у забезпеченні основних життєвих потреб із власних джерел», – йдеться у документах словацького уряду Словаччини.

«Підставою для такого коригування є вирівнювання розміру наданої допомоги незалежно від віку новоприбулих, особливо з огляду на незахищеність осіб, які не досягли 15-річного віку, і для яких надання житла є пріоритетом», – пояснили в уряді.

Міністр внутрішніх справ країни Матуш Шутай Ешток також пояснив коригування пільг поточними можливостями державного бюджету. «Ми хочемо й надалі допомагати, але маємо адаптувати допомогу до поточних фінансових можливостей», – пояснив він.

За його словами, незважаючи на зменшення допомоги, це все одно відносно велика матеріальна поміч біженцям. Він повідомив, що продовження допомоги також буде вирішуватися тим, чи будуть для неї знайдені зовнішні ресурси з європейських фондів.

«Якщо нам вдасться їх знайти, ми будемо раді продовжити цей проект, якщо ні, нам доведеться переглянути у бік зменшення», – сказав Шутай Ешток. Він додав, що уряд має чітко визначитися з цим питанням до кінця березня.

До слова, нелегальна міграція на території Словацької Республіки постійно зростає, при цьому в період з січня 2023 року по липень 2023 року на території Словаччини було затримано 17 529 іноземців.

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Теги: соцвиплати Словаччина українці житло уряд біженці

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