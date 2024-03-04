Колишня очільниця МЗС Австрії пояснила, чому вирішила поселитись поближче до Путіна

Змінювати громадянство на російське колишня австрійська дипломатка Кнайсль не планує

Колишня очільниця Міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль вже остаточно перебралася до Росії. Про це вона повідомила на лекції Всесвітнього фестивалю молоді, пишуть росЗМІ.

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За словами Кнайсль, вона планує побудувати власне житло у Росії. За її словами, вона «надивилася одне місце на сході Росії», де хотіла б побудувати будинок, щоб залишитися там жити. Причини переїзду вона пояснила тим, що почувається тут як удома і це «по-справжньому вільна країна».

При цьому одержувати російський паспорт вона не планує. «Може, я занадто консервативна, але мати відразу два громадянства – це як жити в полігамії і бути одруженою з двома людьми», – сказала вона. Кнайсль зазначила, що «громадянство не можна просто так взяти та поміняти» і потрібно вибрати якесь одне.

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Вона також запевнила що санкції західних країн щодо Росії нібито не дали потрібного ефекту. Санкції щодо Росії запровадили 42 країни – загалом 17 тис. обмежень. Кнайсль наголосила, що, згідно зі статутом міжнародних відносин, обмеження на країну може накладати лише Рада Безпеки ООН. З юридичної точки зору решта санкцій, що виходять від окремих держав, вважаються односторонніми.

Фото з весілля Карін Кнайсль, яка танцює із Володимиром Путіним фото: reuters.com

«Санкції – це щось, що має змусити якусь державу поводитися певним чином. У випадку з Росією за останні два роки я б сказала, що це не спрацювало», – наголосила вона. Прикладом дієвих санкцій екс-міністр назвала обмеження щодо режиму апартеїду в ПАР, але вони спрацювали через десятиліття.

«Є дві речі, за які я дуже хвилююся, говорячи про ЄС: зникають цей закон та свобода. Ми можемо долати економічні та енергетичні кризи, але якщо ви втрачаєте душу, закон і свободу, то це потім подолати неможливо», – наголосила вона. Кнайсль також додала, що санкції нібито впливають на тих, хто їх запроваджує. За її словами, збитки від введених обмежень уже почали відчувати автомобільна та нафтохімічна індустрії Німеччини.

Нагадаємо, Карін Кнайсль очолювала МЗС Австрії з 2017 до 2019 року. Цю посаду вона зайняла за квотою ультраправої Австрійської партії свободи, яка у 2016 році уклала з «Єдиною Росією» угоду про взаємодію та співпрацю. У 2018 році колишній міністр привернула увагу ЗМІ тим, що танцювала на своєму весіллі з президентом Росії Володимиром Путіним. 2020 року Кнайсль стала членом ради директорів «Роснефти» і обіймала цю посаду до травня 2022 року, коли подала заяву про відставку на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка танцювала на своєму весіллі із Путіним і згодом вимушена була тікати до Росії і жила спочатку в Рязанській області, розповіла, чому не горить бажанням повертатись на батьківщину і знову «заспівала дифірамби» диктатору Путіну, назвавши його «найрозумнішим джентльменом» з тих, кого зустрічала.

Відповідаючи на питання про те, що Кнайсль думає про президента РФ Путіна як про людину, вона назвала його «найрозумнішим джентльменом». «Він найрозумніший джентльмен, з акцентом на джентльменстві – а я зустрічала таких… У тому сенсі, у якому Джейн Остін писала в «Гордості та упередженні» про досвідченого джентльмена, він відповідає цьому стандарту», – сказала Кнайсль.