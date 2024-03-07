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Фінляндія полегшить українським біженцям доступ до житла

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Фінляндія полегшить українським біженцям доступ до житла
Фінляндія планує змінити критерії вибору мешканців для проживання в житлі, що субсидується державою
фото ілюстративне

Біженцям хочуть скасувати одну з вимог через те, що вони терміново потребують житло

Фінляндія планує внести зміни до законодавства, щоб спростити відбір мешканців у житло, яке субсидується державою. Для українських біженців можуть скасувати вимогу річного дозволу на проживання, повідомляє bnnbreaking.com.

Міністерство навколишнього середовища відкрило до 12 квітня 2024 року для громадського обговорення проєкт урядової пропозиції про полегшення доступу до житла для українських біженців. Поправки спрямовані на зміну критеріїв вибору мешканців для проживання в житлі, що субсидується державою. Пропонується скасувати вимогу на річний дозвіл на проживання для українських біженців у зв'язку із тим, що вони мають нагальну потребу у житлі й користуватимуться ним тимчасово.

«Вибір мешканців базується на соціальній доцільності та фінансовій потребі. Дехто з українських біженців потребував поселення у державні квартири. Дозволи на проживання, надані на підставі тимчасового захисту, викликали складнощі з тлумаченням у муніципалітетах та асоціаціях власників квартир, оскільки не мали терміну принаймні один рік, як це вимагається при відборі мешканців», – йдеться у поясненні до поправок у закон.

Центр фінансування та розвитку житла Фінляндії досі вимагає мінімальний однорічний дозвіл на проживання для участі в житлових програмах із субсидіями від держави.

Зазначається, що субсидоване житло у фінських містах коштує дешевше. Розмір орендної плати за державною програмою регулюється, а пріоритет надається заявникам з найнижчим доходом та які терміново потребують даху над головою.

Як раніше повідомлялося, опитування громадської думки свідчать про глибоке співчуття українцям, але оскільки кінця війни не видно, уряди, які пропонували їм короткострокову допомогу, тепер стикаються з набагато більшими рахунками, ніж вони очікували, і прагнуть контролювати витрати.

До слова, кількість біженців, які планують або сподіваються повернутися в Україну, зменшилася порівняно з минулим роком з 77% до 65%. Натомість зросла частка тих, хто не визначився щодо повернення, – з 18% до 24%, а також тих, хто не має надії повернутися, – з 5% до 11%, та тих, хто не сподівається повернутися, – з 5% до 11%.

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Теги: закон фінансування житло Фінляндія біженці

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