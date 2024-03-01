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Нідерланди хочуть позбавити українських біженців однієї пільги – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Нідерланди хочуть позбавити українських біженців однієї пільги – ЗМІ
Українські біженці одержують від держави від 280 до 380 євро для компенсації витрат на проживання
фото із відкритих джерел

Депутати вважають, що українці, які працюють у Нідерландах, повинні самі платити за проживання

Влада Нідерландів виступає за припинення частини пільг для українських біженців у країні, пише Dutchnews.

«Українці, які втекли після російського вторгнення два роки тому, набули спеціального статусу біженців, що дає їм ті ж права жити і працювати, як і громадяни ЄС», – пише видання. Згідно з останніми даними статистичного агентства CBS, близько 46% українських біженців знайшли роботу у роботодавця, що базується в Нідерландах, а для громадян третіх країн, які становлять близько 8% від загальної кількості, ця частка зростає до 77%.

Журналісти зазначають, що українські біженці одержують від держави від 280 до 380 євро у вигляді витрат на проживання. Після того, як українці знайдуть роботу, виплати мають припинитися. Втім, місцевій владі складно контролювати цей процес. Депутати, на яких посилається видання, зазначають, що держава має контролювати цей процес та «попросити» працевлаштованих українців платити за деякі послуги самостійно.

«Більше половини українців працюють», – сказав депутат від партії НСК Каспер Велдкамп. «Це надзвичайно хороший прогрес. Але я не вважаю справедливим, якщо той, хто працює, отримує дохід і отримує безкоштовне житло, не повинен платити нічого. Чесний особистий внесок здається мені розумним».

«Українці, які тут працюють, мають зробити свій внесок у власне житло. Це те, що мають робити шукачі притулку та люди, які отримують пільги. До українців треба ставитись так само, як до всіх інших у цій країні», – цитує видання іншу депутатку Каті Пірі.

Наприкінці минулого року влада Нідерландів закликала українських біженців по можливості переселятися з притулків до орендованого житла. З відповідним призовом звернулося Міністерство юстиції цієї країни.

Зазначалося, що країна підтримуватиме переміщених осіб з України так довго, як це буде потрібно. Так, понад сто тисяч переселенців вже знайшли притулок у Нідерландах. Багатьма з них займаються муніципалітети, підтримку яким надають численні неурядові організації та волонтери, а також багато інших українців, які переїхали до Нідерландів раніше або після початку війни.

До слова, Нідерланди стикаються із проблемою розміщення українських біженців. У муніципальних притулках зайнято понад 99% місць, а люди продовжують прибувати.

Нагадаємо, у довгостроковій перспективі міграція не зможе вирішити проблему нестачі робочої сили в Нідерландах, йдеться у висновку Центрального бюро планування країни.

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Теги: депутат біженці влада притулок робота безробіття житло держава українці партії Нідерланди пільги

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