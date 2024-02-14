Кількість біженців з України суттєво зменшилась в одній із країн Європи: причини

Скорочення виплат у Ірландії призвело до зменшення зацікавленості з боку біженців з України

Потік людей, які їдуть до Ірландії з України для отримання тимчасового захисту, суттєво знизився. Про це заявив міністр у справах дітей Родерік О'Горман. В уряді пов'язують це зі скороченням виплат і очікують продовження тенденції, пише Irish Independent.

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Уряд Ірландії готується скоротити виплати для новоприбулих біженців з України та встановити нові правила проживання у державному житлі. Нову схему планують запровадити у лютому.

Зокрема, біженцям, які прибудуть до країни, виплачуватимуть 38,80 євро на тиждень, а не 220 євро, як тим, хто приїхав раніше. Також для них обмежать час безкоштовного проживання у готелях та іншому житлі від держави. Через 90 днів доведеться виїхати і орендувати житло самостійно. Тоді виплати підвищать.

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Міністр О'Горман сказав, що зміни вже вплинули на кількість новоприбулих. «Ми вже спостерігаємо значне зменшення кількості людей з України, які шукають тимчасового захисту. Кількість прибуттів зменшилася, і думаю, що коли ми запровадимо нову систему пізніше цього місяця, ця тенденція збережеться», – зазначив урядовець.

У 2022 році кількість заявок зросла на 415% порівняно з 2021 роком, а порівняно з 2019 роком – на 186%. У 2022 році було 13 тис. звернень за міжнародним захистом, тоді як у 2023 році – 12 тис.

Родерік О'Горман сказав, що близько 40% заявок на надання притулку були прийняті, а 60% людей не відповідали критеріям, встановленим для міжнародного захисту.

Ірландія надала тимчасовий захист понад 100 тис. біженців із України. Якщо в кінці 2023 року щотижня до країни прибували приблизно 500 українців, то минулого тижня – лише 143 людини.

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Нагадаємо, скорочені виплати для нових українських біженців в Ірландії запроваджені на початку лютого. Але вони стосуватимуться лише періоду проживання у житлі від держави, а далі українці зможуть отримувати більшу суму виплат.

Новоприбулі українці також матимуть гарантоване державою житло лише протягом перших 90 днів. Про це заявила міністр соціального захисту Хізер Хамфріс.

В Ірландії схвалили нові правила перебування українських біженців, які стосуватимуться лише новоприбулих людей. Зокрема, термін проживання у безплатному житлі від держави обмежуватиметься 90 днями, а щотижневі виплати втікачам від війни скоротять. Ураїнські біженці отримуватимуть менші виплати лише поки вони проживатимуть у державному житлі. Українці отримуватимуть більшу соціальну допомогу, коли житимуть самостійно поза державним житлом.