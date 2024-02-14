У Києві зросла кількість жертв унаслідок атаки в Голосіївському районі

У будинку Голосіївського району від російської атаки постраждало 39 киян

Очільник Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки на столицю, яка сталася 7 лютого, загинула ще одна людина.

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«У лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі. Вона перебувала у вкрай тяжкому стані. Лікарі тиждень боролися за життя жінки», – написав мер міста.

Він додав, що число жертв ворожої атаки на столицю 7 лютого збільшилося до 5 людей.

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Нагадаємо, вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, випустивши ракети з Ту-95МС та Ту-22М3. Також противник використав балістику, а перед цим запускав «Шахеди». Противник атакував шість регіонів, є загиблі та поранені. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура в Київській, Харківській, Миколаївській та Львівській областях.

Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки по Києву вранці середи 7 лютого. У будинку Голосіївського району постраждало 39 киян.

Того ж дня Кличко показав Боррелю наслідки ракетної атаки Росії по Києву.

«У спілкуванні з паном Боррелем я наголосив на гострій необхідності подальшої допомоги Україні. Системами ППО, озброєнням, боєприпасами. Оскільки росія продовжує варварські обстрілювати цивільну інфраструктуру і житло українців, вбивати мирних людей. І агресор сам не зупиниться. Партнери повинні розуміти всю серйозність моменту. І для мирного майбутнього Європи в тому числі», – наголосив мер.

За словами Віталія Кличка, Жозеп Боррель запевнив, що ЄС продовжить підтримувати і допомагати Україні.