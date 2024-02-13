Ломились у квартиру журналіста Ніколова: названа сума, яку отримали виконавці

Завдання напасти на Ніколова було отримане зловмисниками через Telegram-канал

Цуцкірідзе каже, що немає підтвердження, що до залякування журналіста причетні правоохоронні органи

Поліція встановила, що нападники на житло журналіста Юрія Ніколова отримати від замовника 1000 доларів. Про це в інтерв’ю Цензор.нет розповів в перший заступник голови Національної поліції – керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

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За його словами, завдання напасти на Ніколова було отримане через Telegram-канал. Однією з умов його виконання було зафіксувати все на відео.

Крім безпосередніх виконавців злочину, поліція затримала організатора, тепер встановлює замовника.

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«Від відвертості організатора буде залежати, яким чином він буде співпрацювати зі слідством. Звичайно, окрім його показань, будуть перевірятись його зв’язки останніх днів перед цією подією. Тобто, з ким він зв’язувався, де перебував територіально. У нас є для цього ресурси», – сказав Цуцкірідзе.

Він також додав, що немає підтвердження, що до цього причетні правоохоронні органи: ні СБУ, ні інші.

Цуцкірідзе зазначив, що нікому із фігурантів справи не оголошено про підозру, а також нікого не затримували, оскільки кваліфікація злочину цього не передбачає.

«Їх ніхто не затримував, бо стаття Кримінального кодексу, по якій розслідується кримінальне провадження, не тяжка. Йдеться про частину 3 статті 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, – «Главком»). Така кваліфікація не дозволяє нам їх затримувати, бо санкція статті не передбачає тримання під вартою.

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Якщо ми їх затримаємо, завтра до нас прийдуть з Державного бюро розслідувань із запитанням, чому незаконно затримали, адже знаєте, що стаття не дозволяє цього зробити.

Водночас ми розуміли, що з огляду на суспільний резонанс, речові докази можуть бути знищені, тому в осіб, які були встановлені, проведено невідкладні обшуки, а докази вилучено. Зокрема, телефони, комп’ютерну техніку, на якій фіксувалася сама подія вчинення злочину», – додав правоохоронець.

Нагадаємо, у січні журналіст Юрій Ніколов, який розповів про схему із закупівлею продуктів для військових за завищеними цінами, заявив про залякування. тоді якісь чоловіки ломились у двері, кричали, щоб журналіст йшов служити та обклеїли двері папірцями. Проте медійника тоді не було вдома.

Ніколов зазначив, що незвані гості налякали його маму, яка після онкології живе з ним, і додав, що відео інциденту «через 15 хвилин» виклали у мережу.

Після цього поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналіста проєкту «Наші гроші» Юрія Ніколова.

Згодом стало відомо, що правоохоронці встановили осіб, які ломилися в дім журналіста.