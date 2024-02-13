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Ломились у квартиру журналіста Ніколова: названа сума, яку отримали виконавці

Христина Петренко
glavcom.ua
Ломились у квартиру журналіста Ніколова: названа сума, яку отримали виконавці
Завдання напасти на Ніколова було отримане зловмисниками через Telegram-канал
фото: Юрій Ніколов

Цуцкірідзе каже, що немає підтвердження, що до залякування журналіста причетні правоохоронні органи

Поліція встановила, що нападники на житло журналіста Юрія Ніколова отримати від замовника 1000 доларів. Про це в інтерв’ю Цензор.нет розповів в перший заступник голови Національної поліції – керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

За його словами, завдання напасти на Ніколова було отримане через Telegram-канал. Однією з умов його виконання було зафіксувати все на відео.

Крім безпосередніх виконавців злочину, поліція затримала організатора, тепер встановлює замовника.

«Від відвертості організатора буде залежати, яким чином він буде співпрацювати зі слідством. Звичайно, окрім його показань, будуть перевірятись його зв’язки останніх днів перед цією подією. Тобто, з ким він зв’язувався, де перебував територіально. У нас є для цього ресурси», – сказав Цуцкірідзе.

Він також додав, що немає підтвердження, що до цього причетні правоохоронні органи: ні СБУ, ні інші.

Цуцкірідзе зазначив, що нікому із фігурантів справи не оголошено про підозру, а також нікого не затримували, оскільки кваліфікація злочину цього не передбачає.

«Їх ніхто не затримував, бо стаття Кримінального кодексу, по якій розслідується кримінальне провадження, не тяжка. Йдеться про частину 3 статті 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, – «Главком»). Така кваліфікація не дозволяє нам їх затримувати, бо санкція статті не передбачає тримання під вартою.

Якщо ми їх затримаємо, завтра до нас прийдуть з Державного бюро розслідувань із запитанням, чому незаконно затримали, адже знаєте, що стаття не дозволяє цього зробити.

Водночас ми розуміли, що з огляду на суспільний резонанс, речові докази можуть бути знищені, тому в осіб, які були встановлені, проведено невідкладні обшуки, а докази вилучено. Зокрема, телефони, комп’ютерну техніку, на якій фіксувалася сама подія вчинення злочину», – додав правоохоронець.

Нагадаємо, у січні журналіст Юрій Ніколов, який розповів про схему із закупівлею продуктів для військових за завищеними цінами, заявив про залякування. тоді якісь чоловіки ломились у двері, кричали, щоб журналіст йшов служити та обклеїли двері папірцями. Проте медійника тоді не було вдома. 

Ніколов зазначив, що незвані гості налякали його маму, яка після онкології живе з ним, і додав, що відео інциденту «через 15 хвилин» виклали у мережу.

Після цього поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналіста проєкту «Наші гроші» Юрія Ніколова. 

Згодом стало відомо, що правоохоронці встановили осіб, які ломилися в дім журналіста.

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Теги: Юрій Ніколов журналіст поліція житло гроші

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