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Зеленський розповів деталі зустрічі з прем'єр-міністром Греції

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зеленський розповів деталі зустрічі з прем'єр-міністром Греції
Президент провів оперативну нараду з місцевими керівниками, щоб всі постраждалі, які втратили житло від російських ударів, втратили документи, отримали необхідну допомогу
фото: Офіс президента України

Зеленський: «Рішення потрібні зараз для людей, які щодня витримують терористичні атаки»

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки російського терору в Одесі, а також розповів про підсумки зустрічі з грецьким урядовцем.

«Сьогодні – в Одесі. Зустріч із Прем’єр-міністром Греції. Разом ушанували пам’ять загиблих від удару російського «шахеда» 2 березня. Діти, дорослі... Цими днями відбулись церемонії прощання. Вічна пам’ять усім жертвам російського терору!», – зауважив очільник держави.

Зеленський наголосив, що головним питанням на перемовинах із прем’єр-міністром Греції була українська оборона, можливості в активних діях та в захисті. Основний пріоритет був у питанні ППО, як і на перемовинах з іншими партнерами. Президент зауважив, що систем ППО та можливостей виробляти зброю для захисту у світу достатньо.

«Зброя потрібна тут, щоб рятувала життя людей. Рішення потрібні зараз – не колись, а для людей, які щодня й щоночі витримують терористичні атаки. Тільки за минулу ніч і тільки проти Одеси було двадцять «шахедів». Сьогоднішній ранок – чергова ракетна атака проти міста. Є поранені, є загиблі… Потрібно більше захисту», – підкреслив очільник держави.

За його словами, він обговорив з Прем’єр-міністром Греції Міцотакісом те, як на півдні України, можна посилити український захист. 

Також президент провів оперативну нараду з місцевими керівниками, щоб всі постраждалі, які втратили житло від російських ударів, втратили документи, отримали необхідну допомогу.

Володимир Зеленьский подякував тим, хто підтримує людей зараз, хто б’ється заради українців і держави, так наголосив, що Росія нічого не має здобути своїм терором.

Нагадаємо, окупанти вдарили по Одесі під час зустрічі Зеленського з прем'єром Греції.

«Ми бачили сьогодні цей удар (по Одесі – «Главком»). Ви бачите, з ким ми маємо справу. Їм все одно куди бити. Я знаю, що були жертви. Деталі не знаю, але знаю, що є загиблі та поранені», – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, росіяни вдарили по Одесі під час візиту міжнародних гостей з Греції. Але окупантам все одно – вони або з'їхали з глузду, або не контролюють свою армію.

Стало відомо, що Україна та Греція готують угоду про гарантії безпеки.

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Теги: ракетна атака окупанти зброя Греція документи житло Володимир Зеленський Україна президент росіяни росія

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