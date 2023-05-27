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В Україні зафіксували землетрус (мапа)

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Україні зафіксували землетрус (мапа)
на Полтавщині зафіксували землетрус
фото з відкритих джерел

В Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,5 бала за школою Ріхтера

Землетрус зафіксували 26 травня, ввечері за 20 кілометрів на захід від облцентру. Перед тим сейсмологи класифікували по параметрах як 2,7 бала. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень.

За уточненою інформацією, епіцентр землетрусу знаходиться у Решетилівському районі на глибині 7 км.

Підземні поштовхи сталися 26 травня о 21.38.49.

В Україні зафіксували землетрус (мапа) фото 1

«За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, 27 квітня, в Україні стався землетрус, який можна було відчути. Землетрус зареєстровано за 7 кілометрів на захід від міста Яремче, Івано-Франківської області. Його магнітуда становила 2,2 за шкалою Ріхтера.

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Теги: Полтава Україна землетрус

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