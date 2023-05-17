Рідкісне небесне явище: що таке «Сяйво да Вінчі» і коли спостерігати в Україні

Спостерігати феномен можна, коли на горизонті виникає серп Місяця після заходу сонця або перед сходом Сонця

Феномен отримав назву «Сяйво да Вінчі», оскільки вперше він був описаний саме відомим італійським художником

У неділю, 21 травня, українці зможуть спостерігати незвичайне космічне явище, що відбувається раз на десятиліття – близько 23 години за київським часом на Місяці буде видно тонкий півмісяць. Про це повідомляє The Guardian.

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Так, феномен отримав назву «Сяйво да Вінчі», оскільки вперше він був описаний саме відомим італійським художником та вченим ще у 16 столітті. Його ще називають попелястим світінням Місяця.

Це дивовижне явище відбувається, коли промені сонячного світла відбиваються від Землі, просвічуючи через темну сторону Місяця. Зазвичай воно залишається невидимим для нас. У той час як поверхня Місяця огортається глибокою темрявою при заході сонця, вона не стає повністю чорною, завдяки наявності світлового джерела – Землі.

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Спостерігати феномен можна, коли на горизонті виникає серп Місяця після заходу сонця або перед сходом Сонця. Слабко освітлена сторона Місяця буде помітна протягом кількох днів до і після молодика. Щоб побачити його не потрібне спеціальне обладнання, воно видно неозброєним оком.