ПЦУ перейшла на новий календар та «Рамштайн-12». Головне за 24 травня

Кабінет міністрів схвалив передачу однієї з найбільших газовидобувних компаній «Укрнафтобуріння» в управління «Укрнафти»

Засідання Архієрейського Собору у Києво-Печервській лаврі, Православна церква України перейшла на новий календар, дата проведення «Рамштайн-12». Ці та інші події 24 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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ПЦУ перейшла на новий календар

Рішенням Архієрейського собору помісної Української православної церкви під головуванням Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання. Про це повідомляє Православна церква України. У ній визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.

З усім списком церковнрих свят, які відзначатимуть по-новому можна ознайомитись тут.

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«Рамштайн-12»: коли відбудеться засідання і про що домовлятимуться

Завтра, 25 травня, відбудеться зустріч міністрів оборони у форматі «Рамштайн», на якій буде обговорена військова підтримка України.

Секретар РНБО заявив, що у фокусі уваги буде військова допомога Україні. «Літаки, танки, боєприпаси – все, що необхідно для нашої перемоги». Пріоритетними питаннями залишаться посилення наземної ППО та забезпечення військових боєприпасами. Після цього відбудеться дискусія про підготовку F-16.

Уряд передав «Укрнафтобуріння» Коломойського в управління «Укрнафти»

Кабінет міністрів схвалив передачу однієї з найбільших газовидобувних компаній «Укрнафтобуріння», яку держава раніше забрала у Ігоря Коломойського та партнерів в управління «Укрнафти». Про це йдеться у розпорядженні уряду від 23 травня.

Ситуація в Бахмуті

Протягом дня спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута. Але це не означає, що ворог слабшає. Навпаки – ворог намагається посилитись на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли. Разом з тим українським військам вдається потроху просуватись.

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Топ-посадовці РФ, які перші у списку на ліквідацію

Головне управління розвідки Міноборони України склало умовний список посадовців та військових РФ, яких бажає ліквідувати. На чолі російський диктатор Володимир Путін, засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин та міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

В умовному списку також значиться командувач російським вторгненням Сергій Суровікін і російські командири, які заходили в Україну, думаючи, що вони будуть на параді.

Нагадаємо, триває 455-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська федерація, ціною великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.