Нова проблема на ринку праці: що чекатиме українців під час пошуку роботи

Захід України і частково центр пропонують навіть більше вакансій, ніж було до початку великої війни

Рівень безробіття, який до великої війни був на традиційному рівні 10%, рік тому підскочив до 30%, а зараз відкотився до 15%

Український ринок праці поступово відновлюється від обвалу в березні 2022 року. За даними сайту work.ua, показник нових вакансій повернувся майже до 80% від середнього у 2021 році, а кількість резюме перевищує середній рівень 2021 року лише на 10%. Про це йдеться в дослідженні Економічної правди.

Будь ласка, читайте текст після реклами

графік: Економічна правда

В інфляційному звіті НБУ від 4 травня це пояснюється «пожвавленням економічної активності завдяки поліпшенню ситуації в енергетиці та сезонній активізації діяльності».

Тому рівень безробіття, який до великої війни був на традиційному рівні 10%, рік тому підскочив до 30%, а зараз відкотився до 15%.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Проте, попри відновлення показників, радіти рано. На ринку праці виникла інша проблема, яка може стати непростим випробуванням. Про це свідчать відкриті дані.

Так, якщо схід, північ і південь України не відновилися до рівня початку 2022 року, то захід і частково центр пропонують навіть більше вакансій, ніж було до початку великої війни.

Лідером є Закарпатська область, де число вакансій уже в півтора раза більше, ніж було на початку лютого 2022 року. В Ужгороді на одну вакансію претендують 1,5 резюме. У Харкові та Запоріжжі на одну вакансію припадають 3,5 шукача.

Цю диспропорцію можна представити й іншим чином: у вигляді кількості вакансій на 100 тис. населення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На першому місці теж Закарпатська область, де на початку березня середнє значення вакансій становило 332. На другому місці – Київська область (251), інші області заходу – у верхній частині списку.

Нижню частину списку формують Херсонська, Харківська і Сумська області, де кількість вакансій становить менш як 50 на 100 тис. довоєнного населення.

фото: Економічна правда

Регіональній диспропорції є своє пояснення. В спустошених війною областях багато підприємств знищені чи зупинені. Інші переїхали в безпечніші регіони.

За даними Міністерства реінтеграції, до квітня 2023 року релокувалися близько 800 підприємств. Тільки з Харківської області в інші регіони переїхали понад 200 компаній.

Закарпатська область стала другим регіоном, який прийняв релоковані фірми, туди переїхали 14,5% компаній. Попереду – Львівська область з 24% підприємств.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це ж свідчить і перетікання доходів бізнесу зі сходу на захід країни, що зафіксувала оприлюднена Держстатом фінансова звітність компаній за 2022 рік.

Водночас кількість шукачів роботи на заході кардинально не збільшилася завдяки внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

По-перше, лідером за кількістю прийнятих ВПО є Дніпровщина та Харківщина.

По-друге, ВПО на заході не можуть включитися в процес конкуренції за вакансії. Це називається структурним безробіттям. Тобто є невідповідність між тим, що потрібно працедавцям, і тим, що можуть запропонувати працівники.

Подолати це явище непросто. Це ще один фактор, який додає НБУ скепсису в оцінках щодо відновлення ринку праці.

«Регіональні та професійні диспропорції поглибилися порівняно з часом до повномасштабного вторгнення, що стримує подальше відновлення зайнятості. Навантаження на одну вакансію зросло і суттєво різниться між регіонами та професіями. Це пояснюється як змінами в структурі економіки через наслідки війни, так і значною кількістю переселенців», – кажуть в НБУ.

У будь-якому разі те, що захід країни стає більш вагомим економічним центром, має свою ціну. Популярність цього регіону для бізнесу та шукачів роботи відображається і на вартості тамтешнього життя.

Так, за останній рік вартість оренди однокімнатної квартири в Ужгороді зросла в кілька разів до понад 13 тис. грн – місто стало абсолютним лідером України.