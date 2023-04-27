Стало відомо, чи обговорювали лідери США та Південної Кореї допомогу Україні

«Питання України було згадано дуже коротко»

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та лідер США Джо Байден не обговорювали питання військової допомоги Україні під час зустрічі. Про це заявив представник президента Південної Кореї, передає Yonhap.

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Зазначається, що Сеул дотримується політики надання лише нелетальної підтримки Україні, але напередодні саміту були поширені припущення, що Байден може попросити Юна посилити допомогу, зокрема, відправкою зброї.

Високопоставлений чиновник у Вашингтоні повідомив журналістам, що «питання України було згадано дуже коротко».

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«Ми говорили про те, як збільшуємо гуманітарну допомогу, фінансові внески та невійськову підтримку, спостерігаючи за умовами війни в Україні. Ми сказали, що візьмемо участь в обговоренні відновлення у співпраці зі Сполученими Штатами, оскільки Україна проявляє інтерес. Окрім цього, не було обговорення прямої військової підтримки», – заявив він.

Раніше повідомлялося, що США та Південна Корея підписали два десятки меморандумів про співпрацю.

До слова, нещодавно стало відомо, що Південна Корея може надати Україні озброєння.