Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, чи обговорювали лідери США та Південної Кореї допомогу Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, чи обговорювали лідери США та Південної Кореї допомогу Україні
Лідер Південної Кореї Юн Сок Йоль та очільник США Джо Байден
фото з відкритих джерел

«Питання України було згадано дуже коротко»

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та лідер США Джо Байден не обговорювали питання військової допомоги Україні під час зустрічі. Про це заявив представник президента Південної Кореї, передає Yonhap.

Зазначається, що Сеул дотримується політики надання лише нелетальної підтримки Україні, але напередодні саміту були поширені припущення, що Байден може попросити Юна посилити допомогу, зокрема, відправкою зброї.

Високопоставлений чиновник у Вашингтоні повідомив журналістам, що «питання України було згадано дуже коротко».

«Ми говорили про те, як збільшуємо гуманітарну допомогу, фінансові внески та невійськову підтримку, спостерігаючи за умовами війни в Україні. Ми сказали, що візьмемо участь в обговоренні відновлення у співпраці зі Сполученими Штатами, оскільки Україна проявляє інтерес. Окрім цього, не було обговорення прямої військової підтримки», – заявив він.

Раніше повідомлялося, що США та Південна Корея підписали два десятки меморандумів про співпрацю.

До слова, нещодавно стало відомо, що Південна Корея може надати Україні озброєння.

Теги: війна США Україна Південна Корея

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США та Південна Корея підписали два десятки меморандумів про співпрацю: деталі
США та Південна Корея підписали два десятки меморандумів про співпрацю: деталі
Сьогодні, 06:28
Список продукції розширили з 57 до 798 позицій
Південна Корея розширила перелік товарів, заборонених до експорту в Росію та Білорусь
25 квiтня, 02:00
Президент Південної Кореї Юн Сок Єль перед візитом до США зробив важливу заяву
Південна Корея може надати Україні озброєння: названо умову
19 квiтня, 06:49

Політика

Стало відомо, чи обговорювали лідери США та Південної Кореї допомогу Україні
Стало відомо, чи обговорювали лідери США та Південної Кореї допомогу Україні
Порошенко знайшов за кордоном велику партію техніки для ЗСУ (фото)
Порошенко знайшов за кордоном велику партію техніки для ЗСУ (фото)
Міноборони РФ звільнило з високої посади генерала на прізвисько «маріупольський м’ясник»
Міноборони РФ звільнило з високої посади генерала на прізвисько «маріупольський м’ясник»
Безпілотник, який впав поблизу Москви, мав убити Путіна – Bild
Безпілотник, який впав поблизу Москви, мав убити Путіна – Bild
Кандидат у прем'єри Словаччини виступив проти допомоги Україні
Кандидат у прем'єри Словаччини виступив проти допомоги Україні
«Снарядний голод» Пригожина: на допомогу яких країн сподівалися вагнерівці
«Снарядний голод» Пригожина: на допомогу яких країн сподівалися вагнерівці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Розлучення Оксани Білозір. Суд озвучив причини
19K
Нацбанк змінив правила продажу валюти населенню: що потрібно знати
14K
Винищувачі для України: США зробили нову заяву
11K
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Як відібрати Корецький монастир у Московської церкви: відповідь СБУ
9644
Скільки коштуватиме мед у цьому році? Бджолярі дали однозначну відповідь

Новини

Окупант поскаржився на дії командування та очікування наступу ЗСУ – перехоплення ГУР
Сьогодні, 06:51
ЗСУ знищили два важливих військових об’єкти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:21
Україна цікавиться додатковими системами ППО Skynex, які вже має на озброєнні – Шмигаль
Сьогодні, 03:07
Ворог завдав ракетного удару по Миколаєву: є жертви
Сьогодні, 02:03
«Зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю», – Зеленський
Сьогодні, 00:42
Українські військові показали збиття ворожого БПЛА зі стрілецької зброї (відео)
Вчора, 23:11

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту