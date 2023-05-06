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Глава МЗС Угорщини посварився з послом США через війну в Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Глава МЗС Угорщини посварився з послом США через війну в Україні
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відомий своєю проросійською позицією
фото з відкритих джерел

Посол США не вперше відкрито критикує угорський уряд за відверто проросійську позицію

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив посла США в Угорщині Девіда Прессмана в пропаганді війни і намаганні підштовхнути Угорщину до «табору війни». Про це повідомляє угорське видання Telex.

«Сполучені Штати явно намагаються підштовхнути Угорщину до табору війни, але Угорщина належить до глобальної мирної більшості», – заявив Сіярто на пресконференції у п'ятницю.

За його словами, Прессман є «майстром військової пропаганди».

Нещодавно посол США зустрівся з біженцями та гуманітарними працівниками біля українського кордону, пише Укрінформ. Прессман зазначив, що від початку війни Сіярто п'ять разів відвідував Росію для обговорення енергетичних питань, але жодного разу не зустрічався з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, і що в той час, як інші країни роблять вибір на користь незалежності від російських енергоносіїв, Угорщина зміцнює свої відносини з «Газпромом».

Сіярто відреагував на це, заявивши, що відправляє послів в інші країни «для поліпшення двосторонніх відносин, а не для того, щоб вважати їх розумнішими за місцевих жителів».

«Ми розуміємо, що посол Прессман вважає, що нас повинна хвилювати війна, – сказав глава МЗС. – Тому займається пропагандою війни. Ви можете бачити це на його плакатах, ви можете бачити це в його заявах, він є експертом з пропаганди війни. Але ми не хочемо нічого цього, тому що ми не хочемо мати справу з війною, ми хочемо мати справу з миром».

Нагадаємо, Прессман, який перебуває на посаді посла з вересня минулого року, вже не вперше відкрито критикує угорський уряд та Сіярто за відверто проросійську позицію.

Раніше посол США відреагував на заяви Угорщини щодо України. Девід Прессман назвав «цинічними» заклики до України щодо припинення вогню в умовах окупації частини держави. 

Нагадаємо, віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО без великих безпекових ризиків можливий лише за умови, що такий крок схвалить Росія у форматі угоди.

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Теги: Угорщина росія США війна Україна

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