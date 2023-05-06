Глава МЗС Угорщини посварився з послом США через війну в Україні

Посол США не вперше відкрито критикує угорський уряд за відверто проросійську позицію

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив посла США в Угорщині Девіда Прессмана в пропаганді війни і намаганні підштовхнути Угорщину до «табору війни». Про це повідомляє угорське видання Telex.

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«Сполучені Штати явно намагаються підштовхнути Угорщину до табору війни, але Угорщина належить до глобальної мирної більшості», – заявив Сіярто на пресконференції у п'ятницю.

За його словами, Прессман є «майстром військової пропаганди».

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Нещодавно посол США зустрівся з біженцями та гуманітарними працівниками біля українського кордону, пише Укрінформ. Прессман зазначив, що від початку війни Сіярто п'ять разів відвідував Росію для обговорення енергетичних питань, але жодного разу не зустрічався з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, і що в той час, як інші країни роблять вибір на користь незалежності від російських енергоносіїв, Угорщина зміцнює свої відносини з «Газпромом».

Сіярто відреагував на це, заявивши, що відправляє послів в інші країни «для поліпшення двосторонніх відносин, а не для того, щоб вважати їх розумнішими за місцевих жителів».

«Ми розуміємо, що посол Прессман вважає, що нас повинна хвилювати війна, – сказав глава МЗС. – Тому займається пропагандою війни. Ви можете бачити це на його плакатах, ви можете бачити це в його заявах, він є експертом з пропаганди війни. Але ми не хочемо нічого цього, тому що ми не хочемо мати справу з війною, ми хочемо мати справу з миром».

Нагадаємо, Прессман, який перебуває на посаді посла з вересня минулого року, вже не вперше відкрито критикує угорський уряд та Сіярто за відверто проросійську позицію.

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Раніше посол США відреагував на заяви Угорщини щодо України. Девід Прессман назвав «цинічними» заклики до України щодо припинення вогню в умовах окупації частини держави.

Нагадаємо, віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО без великих безпекових ризиків можливий лише за умови, що такий крок схвалить Росія у форматі угоди.