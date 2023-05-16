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Армієць здобув «срібло» на міжнародних змаганнях з велотреку в Чехії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Армієць здобув «срібло» на міжнародних змаганнях з велотреку в Чехії
Український спортсмен став другим, поступившись лише казаху Захарову
фото: Федерація велосипедного спорту України

Представник Центрального спортивного клубу Збройних сил України старший сержант Роман Гладиш став срібним призером в омніумі

З 12 по 13 травня у місті Прага (Чехія) відбулись міжнародні рейтингові змагання з велотреку «GP Framar» — Cl1. У змаганнях взяли участь 200 гонщиків із 20 країн. У насиченій трековій програмі армійські спортсмени також на п’єдесталі. Про це повідомляє Федерація велосипедного спорту України.

Срібним призером в омніумі став представник Центрального спортивного клубу Збройних сил України старший сержант Роман Гладиш.

Омніум — дисципліна у велотрекових перегонах. Бали налічуються у зворотному порядку. Гонщик, який посів перше місце отримує один бал, другий гонщик отримує два бали і так далі. Спортсмен з найменшою кількістю балів виграє перегони. Коли два гонщики мають однакову кількість балів, дається третє додаткове випробування, під час якого спортсмени повинні визначити рахунок між собою. Щоб виграти гонщик повинен завершити кожну подію в омніумі.

Український спортсмен став другим з сумою 104 очки, поступившись лише Артему Захарову з Казахстану.

Нагадаємо, російський спортсмен та срібний призер Чемпіонату світу з дзюдо Інал Тасоєв підтримує російську агресію в соціальних мережах. Щобільше, спортсмен країни терористки вподобав світлину окупанта з війни у військовій формі, зі зброєю та з літерою Z на кепці. Також Качмазов у своєму профілі вже після його перебування на війні розмістив спільну світлину з Тасоєвим та позначив його на цьому фото.

Раніше українець Денис Берінчик відмовився від титулу чемпіона Європи у легкій вазі за версією EBU. Спортсмен відмовився захищати титул чемпіона EBU (Європейського боксерського союзу) в легкій вазі (до 61,2 кг) у поєдинку проти 46-річного італійця Еміліано Марсілі, з яким він міг зустрітися 24 червня. 

До слова, 21-річна українська стрибунка Ярослава Магучіх відкрила свій новий літній сезон перемогою на турнірі World Athletics Continental Tour Gold у Кенії. На цих змаганнях Магучіх здобула перемогу з результатом 2.00 м – це новий рекорд турніру та найкращий результат сезону у світі.

Теги: Підсумковий турнір Україна велоспорт

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