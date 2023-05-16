Армієць здобув «срібло» на міжнародних змаганнях з велотреку в Чехії
Представник Центрального спортивного клубу Збройних сил України старший сержант Роман Гладиш став срібним призером в омніумі
З 12 по 13 травня у місті Прага (Чехія) відбулись міжнародні рейтингові змагання з велотреку «GP Framar» — Cl1. У змаганнях взяли участь 200 гонщиків із 20 країн. У насиченій трековій програмі армійські спортсмени також на п’єдесталі. Про це повідомляє Федерація велосипедного спорту України.
Срібним призером в омніумі став представник Центрального спортивного клубу Збройних сил України старший сержант Роман Гладиш.
Український спортсмен став другим з сумою 104 очки, поступившись лише Артему Захарову з Казахстану.
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