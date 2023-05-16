Армієць здобув «срібло» на міжнародних змаганнях з велотреку в Чехії

Представник Центрального спортивного клубу Збройних сил України старший сержант Роман Гладиш став срібним призером в омніумі

З 12 по 13 травня у місті Прага (Чехія) відбулись міжнародні рейтингові змагання з велотреку «GP Framar» — Cl1. У змаганнях взяли участь 200 гонщиків із 20 країн. У насиченій трековій програмі армійські спортсмени також на п’єдесталі. Про це повідомляє Федерація велосипедного спорту України.

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Срібним призером в омніумі став представник Центрального спортивного клубу Збройних сил України старший сержант Роман Гладиш.

Омніум — дисципліна у велотрекових перегонах. Бали налічуються у зворотному порядку. Гонщик, який посів перше місце отримує один бал, другий гонщик отримує два бали і так далі. Спортсмен з найменшою кількістю балів виграє перегони. Коли два гонщики мають однакову кількість балів, дається третє додаткове випробування, під час якого спортсмени повинні визначити рахунок між собою. Щоб виграти гонщик повинен завершити кожну подію в омніумі.

Український спортсмен став другим з сумою 104 очки, поступившись лише Артему Захарову з Казахстану.

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